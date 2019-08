Xi'an lança 200 táxis elétricos; a energia limpa deve substituir o gás até 2019

"Nosso objetivo é erradicar as emissões e substituir completamente o flagelo da poluição da cidade. E um dos fatores que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa são os métodos tradicionais de transporte", disse Wang Jian, diretor da Administração de Táxis de Xi'an. "A introdução de políticas ecologicamente corretas e percursos ecológicos em Xi'an é um requisito fundamental para proteger o meio ambiente e criar um futuro melhor, que pretendemos alcançar até o final de 2019".

Os recém-lançados táxis elétricos ecológicos usam baterias de íon-lítio de alta densidade de energia, com vida útil de 405 km. Essas baterias podem receber carga de até 50 KW e são compatíveis com a infraestrutura existente nas cidades, permitindo que os motoristas carreguem seus veículos convenientemente na região.

Em comparação com os táxis de duplo combustível atualmente em uso, os novos modelos elétricos puros são mais silenciosos, mais estáveis e mais baratos de operar. Remover o tanque de gasolina do porta-malas do carro também oferece aos motoristas mais espaço e experiências mais convenientes.

O lançamento beneficia tanto passageiros quanto motoristas. O custo para recarregar um táxi elétrico é significativamente menor do que o custo do abastecimento dos táxis com combustíveis tradicionais, o que pode aumentar o lucro líquido dos motoristas. A cidade também está trabalhando com fornecedores de veículos para melhorar os serviços pós-venda. Atualmente, o fabricante de táxi tem 12 novas lojas de venda de veículos de energia e dez lojas de serviços pós-venda, com novos recursos de manutenção de veículos movidos a energia, em Xi'an, prestando serviços de resgate ininterrupto de 24 horas, bem como oferecendo garantia de 600.000 km para o motor, o controle elétrico e a bateria.

O programa está incluindo mais energia limpa à atualização ecológica já em andamento na cidade. Mais de 327 táxis elétricos começaram a operar em Xi'an, nos últimos três anos, e 4.699 táxis a álcool estão atendendo aos moradores da cidade desde dezembro passado.

Para obter mais informações, visite o site: http://cbe.xa.gov.cn/default.htm

Sobre Xi'an

A capital da província chinesa de Shaanxi, Xi'an é um destino turístico internacional com mais de 3.000 anos de história e atrações conhecidas mundialmente, como os Guerreiros e Cavalos de Terracota e a antiga muralha da cidade. Xi'an, apelidada de "museu ao ar livre da China", foi o ponto de partida da Rota da Seda, antiga rede de rotas comerciais estabelecida durante a dinastia Han, na China, que conectava o Oriente e o Ocidente comercialmente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958184/Xi_an_Electric_Taxis.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

http://cbe.xa.gov.cn/default.htm



