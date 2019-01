Xi'an veranstaltet Belt and Road International Fashion Week und will zum kulturellen Austausch anregen

XI'AN, China, 16. Januar 2019 /PRNewswire/ -- Die dritte Belt and Road International Fashion Week (BRI Fashion Week), ein Top-Event der Modewelt und Bekleidungsindustrie, ist in Xi'an zu Ende gegangen. Teilgenommen haben führende Designer, Künstler und Branchenprofis aus mehr als 20 Ländern. Bei dem fünftägigen Event rückte Xi'an mit seiner kulturellen und künstlerischen Tradition ins Rampenlicht und bewies seinen wichtigen Beitrag zur chinesischen Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI). Mit diesem weltumspannenden Entwicklungsprojekt für Infrastruktur und Kultur will China die mythischen Handelswege der Seidenstraße wiederbeleben, die in dieser antiken Stadt ihren Ausgangspunkt hatten.