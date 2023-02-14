西得梅因商会推介赛现接受申请

爱荷华州西得梅因2023年2月14日 /美通社/ -- 西得梅因商会（West Des Moines Chamber of Commerce，简称WDM Chamber）正在接受2023年Athene Black & Brown商业峰会(BBBS)推介赛的申请，由独家推介赛合作伙伴美国银行呈现。提交申请的截止时间为3月1日（星期三）下午5点。

2023年Athene BBBS推介赛申请者必须拥有51%的少数族裔股权，经营时间至少两年，并且属于营利性企业。获选者将受邀参加4月20日由地区专家主持的研讨会。申请者还可以赢得部分现金奖励，这些现金奖励面向最佳推介的公司提供。在过去两年中，推介比赛获胜者共获得了52000美元的奖金。

在2022年的推介赛上，有40家少数族裔企业参加，其中10家获得现金奖励。获奖者包括：第一名Lumena Energy赢得12000美元，第二名Autistic & Loved赢得10000美元，第三名Stagerie, Inc.赢得6000美元。其他推介获胜者赢得了2000美元，其中包括A Little Buzzed、Dae-licious Delights、Dupee Consulting Group LLC、Evry Intention LLC、Iowa Media Co.、Light Pong和Mountain High Jz Coffee LLC。

有兴趣申请参加推介赛，可以在此处查看申请。如需了解有关Athene BBBS和购票的更多信息，请点击此处。

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关于西得梅因商会

西得梅因商会的使命是支持代表西得梅因的一切，将这座城市定位为美国最好的近郊住宅区。 作为2022年度ACCE最佳入围者，该商会为所有人制作计划和活动。如需了解更多信息，请访问wdmchamber.org。

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在美国银行，我们有一个共同的目标，那就是通过每一种联系的力量，帮助改善金融生活。我们正通过负责任的增长，以及深耕我们在环境、社会和治理（ESG ）方面的领导地位来实现这一目标。ESG贯穿于我们的八大业务领域，反映了我们如何帮助推动全球经济、建立信任和信誉，并代表了一家人们希望为之工作、投资和开展业务的公司。如需了解更多信息，请访问www.bankofamerica.com。

西得梅因联系人：

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，[email protected]，

(515) 689-4447

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