La competencia de pitch Athene Black & Brown Business Summit ya acepta postulaciones

WEST DES MONES, Iowa, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Cámara de Comercio de West Des Moines (Cámara de WDM) ya acepta postulaciones para la competencia de pitch (presentaciones comerciales) 2023 de Athene Black & Brown Business Summit (BBBS), presentada por el exclusivo socio del evento Bank of America. La fecha límite para enviar postulaciones es el miércoles 1 de marzo a las 5:00 p. m.

Los postulantes a la competencia de pitch Athene BBBS 2023 deben ser 51 % de propiedad minoritaria, haber estado en el negocio durante al menos dos años y ser una actividad con fines de lucro. Los seleccionados serán invitados a participar el 20 de abril en talleres con expertos del área. Los postulantes también pueden ganar parte de un premio en efectivo otorgado a las empresas con las mejores propuestas. Durante los últimos dos años, los ganadores de la competencia de pitch han recibido premios por un total de $52,000.

En el pitch 2022 participaron 40 empresas de minorías, de las cuales 10 ganaron premios en efectivo. Entre los ganadores se encuentran Lumena Energy en el primer lugar con un premio de $12,000, Autistic & Loved en segundo lugar con un premio de $10,000 y Stagerie, Inc. en tercer lugar con un premio de $6,000. Otros ganadores del pitch obtuvieron $2,000 e incluyeron A Little Buzzed, Dae-licious Delights, Dupee Consulting Group LLC, Evry Intention LLC, Iowa Media Co., Light Pong y Mountain High Jz Coffee LLC.

Las personas interesadas en postularse para participar en la competencia de pitch pueden ver la solicitud aquí. Obtenga más información sobre el Athene BBBS y compre entradas aquí.

Acerca de la Cámara de Comercio de WDM

La misión de la Cámara de Comercio de West Des Moines es promover West Des Moines y posicionar a WDM como la mejor ciudad suburbana de los Estados Unidos. La Cámara, finalista de la competencia Cámara del Año ACCE 2022, produce programas y eventos para todos. Conozca más en wdmchamber.org.

Bank of America

En Bank of America, nos guía un propósito común para ayudar a mejorar la vida financiera a través del poder de cada conexión. Estamos logrando esto a través del crecimiento responsable con un enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y de gobernanza (ESG). Los criterios ESG están integrados en nuestras ocho líneas de negocio y reflejan la forma en que ayudamos a impulsar la economía global, generamos confianza y credibilidad, y el modo en que representamos a una empresa en la cual las personas desean trabajar, invertir y hacer negocios. Visite www.bankofamerica.com para obtener más información.

Contacto de WDM:

Katherine Harrington

[email protected]

(515) 689-4447

FUENTE West Des Moines Chamber of Commerce

