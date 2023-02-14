雅典娜黑人及棕色人種企業峰會募投大賽現已接受申請

愛荷華州西德梅茵2023年2月14日 /美通社/ -- 西德梅茵商會 (WDM 商會) 正在接受 2023 年雅典娜黑人及棕色人種企業峰會 (BBBS) 募投大賽的申請。該募投比賽由獨家募投比賽合作伙伴美國銀行為您奉上。申請提交截止時間為 3 月 1 日（星期三）下午 5 時。

2023 年雅典娜 BBBS 募投大賽的申請方必須是由少數族裔持有 51% 的股權，已經營至少兩年，並且是營利性企業。獲選的公司將獲邀於 4 月 20 日參加由地區專家組成的工作坊。申請方還可獲得一部分現金獎勵，現金獎勵是獎勵給募投最佳公司。在過去兩年，募投比賽的獲勝者總共獲得了 52,000 美元的獎金。

2022 年的募投比賽有 40 家少數族裔企業參加，其中 10 家獲得現金獎勵。冠軍 Lumena Energy 獲得 12,000 美元，第二名 Autistic & Loved 獲得 10,000 美元，第三名 Stagerie, Inc. 獲得 6,000 美元。其他募投獲勝者贏得 2,000 美元，包括 A Little Buzzed、Dae-licious Delights、Dupee Consulting Group LLC、Evry Intention LLC、Iowa Media Co.、Light Pong 及 Mountain High Jz Coffee LLC。

有興趣申請參加募投比賽的人士可在此處查看申請。在此處了解更多關於 Athene BBBS 和門票購買的資訊。

關於西德梅茵商會

西德梅茵商會 (West Des Moines Chamber of Commerce) 的使命是宣導西德梅茵的一切事務，並將西德梅茵定位為美國最佳郊區城市。 西德梅茵商會是 2022 年 ACCE 年度商會決賽入圍者，它會為每個人製作節目和活動。詳情請瀏覽 wdmchamber.org。

美國銀行

在美國銀行 (Bank of America)，我們的共同目標是透過各種聯繫的力量，幫助改善金融生活。我們透過負責任的增長來實現這一點，重點領域是環境、社會和治理 (ESG) 領導力。ESG 植根於我們的八大業務領域，反映我們如何幫助推動全球經濟、建立信任和信譽，並代表一家人們希望與之共事、投資和開展業務的公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.bankofamerica.com。

西德梅茵商會聯絡人： Katherine Harrington

[email protected]

(515) 689-4447

了解更多關於西德梅茵商會的資訊

West Des Moines Chamber of Commerce

SOURCE West Des Moines Chamber of Commerce