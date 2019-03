Xiam lança o projeto Cidade das Flores, adicionando 6 milhões de metros quadrados de jardins ao distrito central

Com um total de 15.220 quilômetros de corredores verdes planejados, o projeto adicionará jardins que cobrem mais de 6 milhões de metros quadrados e corredores de mais de 500 quilômetros, com 50 ruas floridas. Os principais projetos de construção incluem 6 parques temáticos, 2 parques históricos e dezenas de jardins na rua até 2019.

De acordo com Li Pingwei, diretor do Departamento de Gestão Urbana e Segurança Pública de Xiam, os projetos visam não apenas criar uma cidade verde melhorando significativamente a cobertura de flores e plantas, mas também reproduzir o charme da apreciação de flores dos tempos antigos para que os turistas e cidadãos possam desfrutar de uma temporada de flores durante todo o ano na cidade. "Este é um projeto-chave para Xiam em 2019 e queremos entregá-lo através de projetos de infraestrutura e decoração. Xiam era o ponto de partida da famosa Rota da Seda. Séculos atrás, era uma das maiores cidades do mundo. Milhares de comerciantes e mercadores internacionais se reuniam nesta terra promissora cheia de verde e fortuna. Gostaríamos de recriar o ecossistema daqueles dias para os turistas de todo o mundo, para que possam encontrar uma combinação de história com elementos modernos aqui", disse Li.

Centrado na área da cidade antiga e expandindo para a cidade nova, o projeto cobrirá áreas funcionais e de lazer de rodovias e estradas ao redor de hotéis, parques e comunidades locais, estruturando uma cidade aberta e diversificada com múltiplos ecossistemas. Através deste projeto, Xiam será transformada em uma cidade colorida, onde avenidas, parques e caminhos serão projetados com base na cor, cheiro, tamanho e estação das flores e serão diferenciados em uma base regional, formando paisagens distintas.

Além disso, indústrias verdes estarão envolvidas junto com a participação pública, incluindo a introdução de uma indústria de flores na cidade. Os moradores terão acesso de 15 minutos aos corredores verdes no final do projeto. Será oferecido aos turistas e cidadãos mapas de visualização de flores para que possam planejar suas visitas.

Sobre Xiam

Capital da província chinesa de Shaanxi, Xiam é um destino turístico internacional com mais de 3.000 anos de história e atrações mundialmente famosas, como os Guerreiros e Cavalos de Terracota e a antiga muralha da cidade. A cidade, apelidada de "museu ao ar livre da China", era o ponto de partida da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas comerciais estabelecida durante a dinastia Han na China, que ligava o Oriente e o Ocidente através do comércio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/834761/Flower_City_Project.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

