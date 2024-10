Xiamen Airlines remporte à nouveau le prix APEX World-Class Airline, seule compagnie aérienne chinoise honorée

LOS ANGELES, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 octobre, heure locale, Xiamen Airlines a reçu pour la troisième fois le prestigieux prix « World-Class Airline » lors de la cérémonie annuelle de remise des prix APEX (Airline Passenger Experience Association) à Los Angeles, aux États-Unis.

Seule compagnie aérienne chinoise à figurer sur la liste, Xiamen Airlines rejoint les rangs de dix compagnies aériennes de renommée mondiale, dont KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines et All Nippon Airways.

En outre, Xiamen Airlines a également remporté le premier prix individuel de la soirée : le prix du « Meilleur service de cabine au monde ».

L'APEX, l'une des organisations professionnelles les plus reconnues dans l'industrie mondiale des services aériens, fonde ses récompenses annuelles sur des évaluations complètes utilisant un grand nombre d'informations en provenance de passagers réels.

Les critères couvrent la qualité du service, les normes de sécurité et l'expérience du client. L'obtention du titre de « World-Class Airline » est une reconnaissance mondiale du professionnalisme et de l'excellence d'une compagnie aérienne, qui sert d'étalon-or pour le service dans l'industrie.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le directeur général de Xiamen Airlines, Xie Bing, a accepté le prix et prononcé un discours.

Il a attribué le succès de la compagnie aérienne à la confiance et au soutien de ses passagers, résumant la philosophie de service de Xiamen Airlines par les « 3 C » : L'expérience client, la culture d'entreprise et la protection de la planète.

Xie a souligné que Xiamen Airlines a toujours donné la priorité à l'expérience des passagers, en s'appuyant sur la culture d'entreprise, en recherchant l'excellence dans les opérations de sécurité et la qualité du service, tout en promouvant activement le développement durable à l'échelle mondiale.

Pour la troisième année consécutive, Xiamen Airlines a reçu cette prestigieuse distinction internationale, qui reflète ses efforts exceptionnels en matière de sécurité, de service et de développement durable.

La compagnie aérienne n'a cessé de renforcer son système de gestion de la sécurité, établissant des références dans le secteur grâce à ses résultats exceptionnels en matière de sécurité.

Le prix du « Meilleur service de cabine au monde » est en grande partie dû aux normes élevées et constantes de Xiamen Airlines en matière de qualité de service.

Les marques de service de prestige telles que « XiamenAir Tianji », « XiamenAir Lushang » et « Chef XiamenAir » ont été saluées par de nombreux passagers pour avoir dépassé leurs attentes.

Ces dernières années, Xiamen Airlines a mis au point un système complet de développement durable qui comprend une flotte écologique, une infrastructure écologique et des initiatives de voyage écologique.

La compagnie aérienne a été invitée à participer à des événements thématiques organisés par les Nations unies et l'Association internationale du transport aérien (IATA), où elle a partagé des pratiques innovantes telles que la course de Xiamen Airlines SDGs City Crossing Race, l'avion « United Dream » et l'initiative IP « My Family », démontrant ainsi son engagement en faveur de la durabilité.

