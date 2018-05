Xi'an sedia regata interestreito Bahe River Challenge 2018

O CBE vem sediando cada vez mais competições internacionais de esportes aquáticos nos últimos anos, entre elas o F1 Powerboat World Championship Grand Prix, o que demonstra o crescimento da qualidade das condições ecológicas do distrito.

"Parabéns a todas as equipes vencedoras e a todas as que competiram no Bahe River Challenge deste ano", disse Zhang Tao, diretor adjunto do CBE. "Para sediar eventos de esportes aquáticos é necessário ter um ecossistema saudável, o que se tornou uma das nossas vantagens competitivas de maior destaque. O CBE continuará elevando os padrões ecológicos e trabalhando com organizações esportivas internacionais para sediar mais eventos a fim de construir a nossa marca como sede de eventos de esportes aquáticos internacionais de primeira categoria."

Este é o quarto ano em que o CBE sedia o Bahe River Challenge. Os organizadores mantêm as águas em um alto padrão de qualidade, o que é motivo de orgulho para o CBE a cada ano. Para dar ao remo um lar permanente no CBE, um centro de treinamento em Chan-Ba foi estabelecido em janeiro de 2017 em parceria com a Associação de Remo Universitário da China, o Clube de Remo Universitário Nacional, a Associação de Esportes Aquáticos da Província de Shaanxi e o Clube de Remo da Universidade de Jiaotong.

A água é parte muito importante do CBE. Com uma enorme área de 129 km2, o distrito tem um parque nacional de zonas alagadas, três parques regionais de zonas alagadas, 18 parques fluviais e um parque de exposições horticulturais internacionais. Desde a sua fundação em 2004, o CBE passou por programas de gestão ecológica holística e fluvial que elevaram o distrito aos padrões ecológicos atuais. Mais 23 projetos estão planejados com relação a áreas aquáticas e áreas verdes.

Sobre o Chan-Ba Ecological District (CBE) de Xi'an

Fundado em setembro de 2004, o Chan-Ba Ecological District é uma área de desenvolvimento urbano em Xi'an onde zonas de proteção ambiental circundam áreas industriais e residenciais para criar um ambiente em que a urbanidade e a natureza convivem em harmonia. Tem uma área planejada de 129 km2, dos quais 89 km2 têm infraestrutura completa para utilização. Em julho de 2011, o CBE foi reconhecido pelo Ministério da Proteção Ambiental como um dos primeiros distritos ecológicos nacionais da região noroeste da China.

