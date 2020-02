Xiao Jiaqian, gestionnaire d'actifs dans le sud de la Chine, se dit confiante quant aux perspectives du secteur chinois de l'éducation

SHENZHEN, Chine, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- L'épidémie de coronavirus en Chine a conduit les élèves des écoles primaires et secondaires du pays à suivre des cours hors du commun pour la nouvelle année scolaire. L'école sur Internet est en effet devenue l'option d'apprentissage préférée durant cette période difficile.

La tendance à la hausse des actions en ligne liées à l'éducation se poursuivra-t-elle à long terme ? Quelle en est la part de marché ? Que peuvent faire les investisseurs pour tirer parti des opportunités ?

Le 11 février 2020, Xiao Jiaqian, gestionnaire du China Southern Modern Education Equity Fund, a fait part de son point de vue sur l'avenir du secteur de l'éducation lors d'une interview en ligne dans le cadre d'une série présentée par Toutiao, en partenariat avec l'Asset Management Association of China. La série a été créée pour fournir aux gestionnaires de fonds des informations sur les opportunités de relever les défis posés par l'épidémie.

Elle a déclaré : « La croissance rapide du secteur de l'éducation en ligne en Chine est due à plusieurs facteurs émotionnels. L'épidémie a sensibilisé les praticiens et les utilisateurs et a augmenté le trafic organique sur les plateformes d'éducation en ligne. En conséquence, le secteur connaît une opportunité historique. Suite au report de la reprise des cours en classe au sein des organisations éducatives, une large proportion d'utilisateurs s'est tournée vers des solutions en ligne, ce qui a permis aux plateformes en ligne d'économiser des dépenses marketing considérables. »

« Toutefois, les opportunités fluctuent en fonction du degré de préparation. Certaines entreprises en ligne disposent déjà de contenu et de technologies, tandis que d'autres plates-formes sont encore en voie de déploiement des ressources nécessaires et il reste à savoir si elles pourront tirer parti de ces opportunités. »

« Les quatre principaux moteurs à long terme sont une mise à jour constante afin de répondre aux attentes en évolution, des politiques favorables, la R&D technologique, et l'évolution de la titrisation des actifs. »

« Les organisations de formation parascolaire et professionnelle ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et les universités sont plus susceptibles de remporter la compétition. Compte tenu des politiques du secteur et des obstacles initiaux, je suis optimiste concernant le développement du marché de la formation parascolaire et de l'éducation en ligne, ainsi que de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur et des technologies innovantes. »

« Compte tenu de la croissance explosive récente du secteur de l'éducation en ligne, les parents sont de plus en plus habitués au modèle d'enseignement en ligne. Au terme de l'épidémie, les utilisateurs auront développé l'habitude de consommer du contenu éducatif en ligne. Le potentiel est énorme. Ce marché représentant mille milliards de yuans pourrait prochainement donner naissance à plusieurs excellents acteurs. Nous sommes confiants quant aux perspectives du secteur. »

