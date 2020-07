XiaoCheung lança - FrogSkin - um revolucionário uniforme de combate anti-cortes e que retarda chamas

HONG KONG, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A XiaoCheung, uma empresa local situada no Hong Kong Science Park, inventou um uniforme revolucionário, a vestimenta de combate anti-cortes e que retarda chamas – FrogSkin. Ele é feito do primeiro tecido do mundo resistente a cortes, chamas, corrosão, formação de bolinhas, UV, abrasão, rasgos, óleo e água. Com todos estes recursos, ainda é possível manter alta respirabilidade para ar e vapor de água com todo conforto. A XiaoCheung vai fornecer o uniforme para a Força Policial de Hong Kong (HKPF, em inglês).