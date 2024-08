Xiaohongshu dévoile un rapport de tendances sur les habitudes de recherche des jeunes Chinois

SHANGHAI, 14 août 2024 /PRNewswire/-- Xiaohongshu, une plateforme de style de vie de premier plan en Chine, a récemment dévoilé son rapport de recherche de milieu d'année, mettant en évidence les perspectives de style de vie basées sur les données de recherche de leurs utilisateurs au cours du premier semestre (H1) de 2024. En analysant les tendances de recherche de millions d'utilisateurs, le rapport identifie les principales données de style de vie qui méritent d'être notées.

Xiaohongshu

À la fin de l'année 2023, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Xiaohongshu a atteint 300 millions, dont 50 % appartiennent à la génération Z. Il est intéressant de noter que 70 % de ces utilisateurs utilisent activement la fonction de recherche de la plateforme. Le slogan « Quand vous n'arrivez pas à prendre une décision, tournez-vous vers Xiaohongshu » fait désormais partie de la routine quotidienne de nombreux Chinois, reflétant une préférence pour la recherche sur Xiaohongshu pour les besoins et les intérêts de tous les jours.

Selon le rapport, les utilisateurs effectuent en moyenne six recherches par jour, et un tiers des nouveaux utilisateurs font de la recherche l'une de leurs premières actions dès le premier jour d'ouverture de l'application, utilisant essentiellement Xiaohongshu comme un moteur de recherche. Les périodes de recherche les plus populaires se situent entre 15 h et 17 h et entre 20 h et 22 h. Les sujets de recherche vont de la recherche d'inspiration pour l'apprentissage et le travail, à la résolution de problèmes de vie et de problèmes émotionnels, en passant par la découverte de conseils sur la forme physique, la mode et d'autres aspects de la vie quotidienne.

Paris est sans aucun doute la ville la plus en vogue cet été, et une vidéo tournée par le célèbre footballeur français Kylian Mbappé a gagné une immense popularité. Son accent unique lorsqu'il parle chinois a suscité un vif intérêt. La vidéo révèle que la fonction de recherche de Xiaohongshu cible des scénarios de vie spécifiques, en s'adressant à un éventail de styles de vie diversifiés. Par exemple, des recherches telles que « destinations de voyage avec de belles vues et peu de monde », « restaurants avec des plats savoureux » et « techniques de drible » illustrent la polyvalence des capacités de recherche de Xiaohongshu.

Voici quelques-unes des tendances observées :

Voyager : Plus de mauvais virages, plus de pièces gaspillées

En 2024, le tourisme dans les petites villes est en plein essor et constitue une activité très prisée des jeunes adultes. Grâce à Xiaohongshu, les voyageurs découvrent de petites villes à la mode, Yuncheng, Bijie et Quzhou étant les trois endroits les plus populaires en Chine. En outre, les visites de musées ont fait un bond en avant, avec plus de 12 millions de recherches. En explorant l'histoire et la culture, les visiteurs achètent désormais des souvenirs uniques dans les musées et voyagent même spécifiquement pour vivre des expériences dans les musées. Sur Xiaohongshu, les voyageurs chinois laissent leur empreinte dans le monde entier, des petites villes à Paris, où ils recherchent des aimants de réfrigérateur très prisés, comme un homme de la Tour Eiffel tenant une baguette.

Fait amusant : Actuellement, le hashtag #Xiaohongshu Spectator Group a atteint 310 millions de vues pendant la saison sportive, chacun partageant des rencontres amusantes avec des athlètes lors d'une visite à Paris.

Animaux de compagnie : Petits boss à fourrure

Au premier semestre 2024, la race de chien la plus populaire sur Xiaohongshu était le bichon frisé, tandis que la race de chat la plus recherchée était le ragdoll. Notamment, Xiaohongshu a pris la responsabilité d'être la « Bible des noms d'animaux », les propriétaires d'animaux se tournant vers Xiaohongshu pour trouver les noms parfaits pour leurs compagnons à fourrure. Au cours de la période couverte par le rapport, les utilisateurs ont contribué à donner des noms à 4 758 chats. Plus de 10 000 utilisateurs ont adopté l'élevage de chats au bureau, s'occupant ouvertement de leurs adorables créatures sur le lieu de travail, et le fait d'avoir des chats au bureau est devenu un nouvel avantage pour les employés.

Fait amusant : Le volume de recherche lié aux chats est supérieur de près de 26 millions à celui des chiens.

Alimentation : exploration culinaire, mangez délibérément

Sur Xiaohongshu, dans le cadre du programme de formation des chefs débutants, la première étape consiste à rechercher des tutoriels, où les ailes de poulet au cola sont le plat le plus recherché avec 354,7 millions de vues. Pour les chefs novices, tant qu'ils suivent la recette universelle et préparent des oignons de printemps, du gingembre, du cola et des ailes de poulet, et qu'ils évitent d'utiliser du cola de couleur bleue qui pourrait rendre les ailes vertes, la présentation finale ne les décevra pas. Les données indiquent que les habitants de Guangzhou, Shenzhen et Shanghai ont un penchant pour les Luosifen (nouilles de riz à l'escargot), tandis que les habitants de Chengdu sont à la recherche d'options délicieuses et saines.

Fait amusant : Pendant le Nouvel An chinois, 110 000 personnes ont cherché #Solo Dining.

Forme physique : gardez un post sur la fitness, plus proche de votre objectif

Avec l'essor de la tendance « citywalk » parmi les membres de la génération Z sur les médias sociaux chinois, #Promenade est également devenu l'une des activités les plus en vogue sur Xiaohongshu. Sur la plateforme, certains recherchent des itinéraires de promenade, d'autres des idées de tenues de marche, tandis que d'autres encore se renseignent tranquillement sur la fréquence cardiaque qui constitue une marche régulière ou sur les sujets de conversation à aborder lors d'une promenade avec un rendez-vous galant. Le 14mars, avant l'arrivée de la chaleur estivale, 1,57 million d'utilisateurs de Xiaohongshu se sont collectivement engagés à maigrir, mais il reste à voir s'ils y parviendront.

Fait amusant : Le lieu d'entraînement préféré de près de 60 000 personnes est la maison, où le fait de dérouler un tapis de yoga peut transformer n'importe quel espace en salle de sport.

Mode : acceptez les changements, les règles de confort

Au premier semestre 2024, près de 20 000 jeunes hommes sur Xiaohongshu ont cherché à changer de style, notamment de vêtements, de coiffures et de paires de chaussures. Notamment, @Xiao Ai, un homme qui a subi une transformation de style réussie, a atteint son objectif personnel de trouver un partenaire en acceptant le changement. Après cela, le hashtag #tingquan est devenu viral sur la plateforme. Les utilisateurs tiennent un panneau avec les caractères chinois « tingquan », qui signifie « écouter les conseils », invitant les autres à donner leur avis sur la manière d'améliorer leur apparence.

Fait amusant : Les utilisatrices ont montré une demande et un intérêt nettement plus élevés pour les baskets que pour les talons hauts, privilégiant le confort à la beauté lorsqu'il s'agit d'achats potentiels.

Étude : prêts à passer à la vitesse supérieure à tout moment

Même s'ils ont dépassé le stade des études, de nombreux adultes chinois accordent la priorité à deux domaines clés pour s'améliorer : la forme physique et l'apprentissage de l'anglais. Sur Xiaohongshu, les études pour adultes sont devenues un choix populaire, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Au premier semestre 2024, 80 000 utilisateurs âgés de plus de 30 ans ont activement exploré les possibilités d'études. En outre, les données de recherche révèlent que 560 000 utilisateurs de plus de 30 ans font encore des cauchemars liés aux examens de mathématiques.

Fait amusant : 31 000 utilisateurs misent sur les applications pour se discipliner.

Relations : s'aimer soi-même, aimer les autres

Construire une relation intime satisfaisante est un effort de toute une vie pour tout le monde. Qu'il s'agisse d'apprendre à communiquer avec un amoureux ou de trouver une façon décente de rompre, Xiaohongshu est devenu le guide de référence pour de nombreuses personnes en matière de relations amoureuses. Lorsqu'il s'agit de l'art de l'amour, les utilisateurs ont le pouvoir de dicter leur propre rythme. Le sujet de recherche #Cadeaux pour le petit ami est en tête du paysage émotionnel, émergeant comme le sujet le plus recherché.

Fait amusant : Près de 950 000 utilisateurs masculins sur Xiaohongshu cherchent des moyens de se réconcilier avec leur partenaire après une rupture.

Parmi les autres tendances, citons les recherches fantaisistes sur le lieu de travail, telles que « Comment choisir une bonne cabine au travail » et « Comment se retenir de rire pendant les réunions », ainsi que les recherches sur la psychologie et le développement personnel, telles que « Comment trouver une occasion de s'échapper d'une réunion en tant qu'introverti » et « Comment discerner le MBTI des personnes qui vous entourent ».

Avec pour mission d'« inspirer des vies », Xiaohongshu est une communauté et une plateforme enrichies par un partage et des interactions authentiques. L'attrait de Xiaohongshu repose sur la chaleur de sa communauté, où les utilisateurs trouvent du réconfort et de la valeur dans les expériences partagées. Des millions d'utilisateurs enregistrant leur vie quotidienne sur Xiaohongshu en ont fait une plateforme irremplaçable pour les jeunes générations en Chine, devenant une source d'inspiration clé pour les décisions de style de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2480824/Xiaohongshu.jpg