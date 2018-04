Xiaozhu.com, a principal rival chinesa da Airbnb: o compartilhamento de residências está profundamente enraizado na China

De acordo com o relatório do Centro Estatal de Informação da China, em 2017 o mercado chinês de compartilhamento de residências cresceu 70,6%, alcançando uma acelerada velocidade de crescimento. "Após mais de cinco anos de desenvolvimento, o compartilhamento de residências criou raízes profundas na China, enquanto também está rapidamente penetrando em cidades de menor classificação (tier) e no campo", Chen Chi comentou. Na plataforma da Xiaozhu, como Chen destacou, cidades de classificação 2 como Tianjin, Chongqing e Changsha estavam entre os mercados de mais rápida expansão. Ao falar sobre a lucratividade das plataformas de economia compartilhada da China, Chen revelou que a Xiaozhu desenvolveu um modelo de negócios saudável e lucrativo.

Ao ser perguntado sobre as recentes atividades da Airbnb na China, Chen disse que elas eram um exemplo de como empresas estrangeiras estão aprendendo com as empresas chinesas, em termos de localização e inovação nos negócios. A competitividade da Xiaozhu, como Chen enfatizou, sustenta-se em forte capacidade de serviços offline, o que impõe altas exigências para a filosofia das equipes e sua execução. Desde o mais tenro início, a empresa devotou grandes esforços na construção do sistema e da infraestrutura de serviços, o que é diferente de sua concorrente norte-americana.

Fundada em 2012, a Xiaozhu.com está entre as maiores plataformas de compartilhamento de residências da China. Em novembro de 2017, a empresa anunciou que levantou US$120 milhões em sua última rodada de financiamento, conduzida pela Yunfeng Capital, apoiada pelo magnata chinês Jack Ma.

