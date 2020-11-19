新款高級龍舌蘭和梅斯卡爾酒 Lobos 1707 在美國和墨西哥推出，鼓勵所有人「將市場做大」

Osorio 說：「Lobos 1707 的創造和設計主題為愛、傳承和真誠。我認為 Lobos 1707 以另一種方式講故事。故事以我們對這款烈酒的熱愛開始和結束，講述從陳釀工藝到拿起酒瓶和分享第一口酒的整個流程。這個故事感謝我們的團隊和在這段旅程中一直陪伴我們的大家庭。最重要的是，Lobos 1707 代表團結。」

Lobos 1707 由行政總裁 Dia Simms 領導，她是過去 25 年業內最具活力的領導者之一。Simms 在推動創新和多元方面享負盛名，以及開發了一些全球最大的品牌，包括建立價值十億美元的烈酒品牌。

Simms 說：「Lobos 1707 是一個高級品牌，而我們獨特的陳釀過程滿足了這個快速發展類別的需求。在品嚐過 Lobos 1707 後，我愛上了這款酒和它的品牌歷史。我們擁有令人驚歎的美酒、精美包裝和引以為傲的傳承。公司的願景是透過我們的價值觀和產品吸引顧客。Lobos 1707 的信念是如果市場不夠大，我們就將市場做大。」

這間新公司還獲得龍舌蘭酒愛好者 LeBron James 的投資。他和合作夥伴 Maverick Carter 決定投資該公司，是因為產品品質、公司的核心價值觀，以及有機會建立具有多元領導力的強大消費者品牌。

James 說：「第一次嚐到 Lobos 1707 龍舌蘭酒，我就知道它很特別。而在進一步了解品牌故事和領導團隊後，我更知道我想成為其中一員。Lobos 1707 致力歌頌集體的力量和將人團結一起， 著重共享的熱情和價值觀。我喜歡和朋友一起喝龍舌蘭酒，我們想要讓我們有共鳴的品牌。」

James 和 Carter 是 Main Street Advisors (MSA) 投資集團的成員，二人共同領導對 Mezorio Spirits 旗下 Lobos 1707 的投資。其他投資人包括透過 MSA 投資的 Anthony Davis 和 Draymond Green，以及 Klutch Sports Group 行政總裁兼創始人 Rich Paul。Torch Capital 組成了投資團隊。

為慶祝在新市場推出，Lobos 1707 於 2021 年初在全國推出之前提供以下產品:

Lobos 1707 Tequila, Extra Añejo ：最好純飲或加冰塊；不要混合調酒，Extra Añejo 應該細味品嚐。這款精心釀製的龍舌蘭酒在美國白橡木桶中陳釀了三年，並使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶，藉此打造持久的風味體驗。每一口都散發甜柑橘、陳釀橡木和鮮明的葡萄酒、煙草、烤咖啡和可可香氣。750ML 瓶裝的建議零售價為 149.99 美元

：最好純飲或加冰塊；不要混合調酒，Extra Añejo 應該細味品嚐。這款精心釀製的龍舌蘭酒在美國白橡木桶中陳釀了三年，並使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶，藉此打造持久的風味體驗。每一口都散發甜柑橘、陳釀橡木和鮮明的葡萄酒、煙草、烤咖啡和可可香氣。750ML 瓶裝的建議零售價為 149.99 美元 Lobos 1707 Tequila, Reposado ：Reposado 在美國白橡木桶中靜置六個月以上，實現其濃郁風味。這款酒以 Lobos 1707 Tequila 和 Extra Añejo 調製，並使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶。Reposado 的辛辣香氣和大膽風味可讓任何飲品更上一層樓。750ML 瓶裝的建議零售價為 47.99 美元

：Reposado 在美國白橡木桶中靜置六個月以上，實現其濃郁風味。這款酒以 Lobos 1707 Tequila 和 Extra Añejo 調製，並使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶。Reposado 的辛辣香氣和大膽風味可讓任何飲品更上一層樓。750ML 瓶裝的建議零售價為 47.99 美元 Lobos 1707 Tequila, Joven ：歷史雖短，靈魂不淺。這款酒經過碳過濾，然後使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶，風味比市面上任一款 Silver 或 Blanco 龍舌蘭酒成熟。酒體出色兼平衡，略帶辛辣香調。750ML 瓶裝的建議零售價為 44.99 美元

：歷史雖短，靈魂不淺。這款酒經過碳過濾，然後使用索雷拉陳釀系統方法在歷史悠久的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶，風味比市面上任一款 Silver 或 Blanco 龍舌蘭酒成熟。酒體出色兼平衡，略帶辛辣香調。750ML 瓶裝的建議零售價為 44.99 美元 Lobos 1707 Mezcal Artesanal：Lobos 1707 Mezcal 是一款火辣的酒，每一口都會喚起在錐形開放式瓦哈卡火坑中烘烤的 100% Espadin 龍舌蘭風味。然後，將酒液放在埃及石磨中研磨，製成帶煙熏味但順滑的酒，並帶有一絲烤香料香氣。750ML 瓶裝的建議零售價為 54.99 美元

品牌已於 11 月 18 日首播的短片「Lobos 1707 presents Build a Big Table」作自我介紹。 影片展示從酒桶到餐桌的旅程，一窺品牌在墨西哥龍舌蘭種植場的根源， 並將每個人對這款酒的貢獻聯繫在一起，最後以狼群相聚的畫面結束，以歡迎大家入座。於這裡觀看／下載影片：https://youtu.be/yxVXGk5rGE0。

Lobos 1707 龍舌蘭和梅斯卡爾酒在紐約、佛羅里達州和加州的指定零售商和餐廳以及網上有售，網址為：https://www.reservebar.com/collections/lobos-1707

關於 Lobos 1707

Lobos 1707 是融合傳統與創新的獨立烈酒生產商。創始人兼創意總監 Diego Osorio 受其同名祖先啟發，於 2020 年與行政總裁兼品牌建設者 Dia Simms 以及傳奇運動員兼文化偶像 LeBron James 共同推出 Lobos 1707。產品組合包括 Lobos 1707 Tequila Extra Añejo、Lobos 1707 Tequila Reposado、Lobos 1707 Tequila Joven 和 Lobos 1707 Mezcal Artesanal，所有高級產品均融合歷史、文化和家族傳承。Lobos 1707 龍舌蘭和梅斯卡爾酒在墨西哥的 Los Altos de Jalisco 地區收穫、蒸餾和裝瓶，受到古今技術的影響，凸顯其獨特而高貴的風味特徵。Lobos 1707 龍舌蘭和梅斯卡爾酒以 100% 藍色韋伯龍舌蘭為原料，在裝瓶前使用索雷拉陳釀系統方法在 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒酒桶中過桶。產品的設計者包括 Osorio Family Coat of Arms 和代表西班牙和墨西哥文化融合的 Agave Wind Rose Compass。收益的一部分將捐給墨西哥和美國的狼群保護區。每個人都可以坐在桌前細味品嚐 Lobos 1707。

關於 Mezorio Spirits LLC

Mezorio Spirits 是由 Marc Mezvinsky 和 Diego Osorio 創建的酒類控股公司。 Mezorio 以擁有最優質和與文化相關的烈酒而自豪， 公司總部設於紐約。

Lobos 1707

SOURCE Lobos 1707