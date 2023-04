XINERGY JUNTA-SE A UNITED ECOSYSTEM, PARCEIRO DA GEP, PARA APOIAR EMPRESAS LATINO-AMERICANAS COM SOFTWARE DE APROVISIONAMENTO E CADEIA DE SUPRIMENTOS DA GEP

Xinergy expande disponibilidade e acelera o tempo de lançamento do SOFTWARE GEP líder no setor, baseado em nuvem e alimentado por IA, a empresas latino-americanas

Ele reforça a presença e os recursos da GEP na América Latina significativamente, após sua aquisição da COSTDRIVERS, a plataforma global de previsão, tendências de preços e modelagem de custos com sede em São Paulo, Brasil

SANTIAGO, Chile, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Xinergy, uma subsidiária da Matrix Consulting, anunciou que está ingressando na United Ecosystem, parceira da GEP, fornecedora líder de estratégia de aprovisionamento e cadeia de suprimentos, software e serviços gerenciados a empresas da Fortune 500 e da Global 2000 em todo o mundo.

A Xinergy oferecerá serviços de implementação e consultoria do SOFTWARE GEP para reduzir o tempo de lançamento no mercado e permitir que as empresas latino-americanas se tornem mais ágeis, resilientes, competitivas e rentáveis. Com a Xinergy oferecendo suporte local em toda a região, empresas latino-americanas de grande e médio porte irão acelerar sua mudança para o SOFTWARE GEP, que engloba o GEP SMART™, recentemente nomeado o melhor software de compras do mundo, e o GEP NEXXE™, a plataforma unificada de cadeia de suprimentos baseada em nuvem de última geração. Ela permite que as organizações globais apresentem eficiência, agilidade, visibilidade e inteligência acionável ideais em todas as funções de aprovisionamento, compras e cadeia de suprimentos enquanto elimina infraestrutura e custos de suporte onerosos para atingir o ROI máximo.

"É uma grande emoção receber a Xinergy em nosso parceiro GEP em rápido crescimento e ajudar a expandir nossos negócios em toda a América Latina. Como líder em aprovisionamento e gestão de custos, a Xinergy oferece experiências técnica, local e industrial comprovada aos clientes na América Latina, onde a presença, o conhecimento e o suporte linguístico são essenciais", disse Ken Legge, vice-presidente de Alianças e Parcerias da GEP. "A Xinergy oferecerá resultados imediatos aos nossos clientes que enfrentam interrupções, escassez e inflação."

Roberto Uauy, sócio e diretor geral da Xinergy, explicou: "Essa aliança reúne as capacidades globais e a cultura de inovação da GEP à presença local e ao profundo conhecimento da Xinergy. Assim, nós podemos oferecer uma oferta única e global, personalizada para as necessidades locais do país, para impulsionar a redução de custos das empresas e transformar o aprovisionamento".

Sobre a Xinergy

A Xinergy é uma startup líder em serviços de eficiência e produtividade, promotora de aprovisionamento e cadeia de suprimentos, com uma equipe especializada em fornecimento estratégico com mais de 15 anos de experiência nesses assuntos. A Xinergy faz parte do ecossistema de empresas da Matrix Consulting. Ela possui presença regional e escritórios em Chile, Peru, Colômbia e EUA. Para mais informações, entre em contato com a Xinergy pelo e-mail [email protected]

Sobre a GEP

A GEP® oferece soluções transformadoras de cadeia de suprimentos que ajudam as empresas globais a se tornarem mais ágeis e resilientes, operando de forma mais eficiente e eficaz, com mais vantagem competitiva, rentabilidade e o valor dos acionistas. Mente aberta, produtos inovadores, experiência de domínio incomparável, pessoas inteligentes e apaixonadas — é assim que GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ e GEP MANAGED SERVICES™ oferecem, juntas, soluções de cadeia de suprimentos de escala, potência e eficácia sem precedentes. Nossos clientes são as melhores empresas do mundo, incluindo mais de 550 líderes do setor na Fortune 500 e na Global 2000 que confiam na GEP para atingir metas estratégicas, financeiras e operacionais ambiciosas. Líder em vários Magic Quadrants da Gartner, as plataformas de software baseadas em nuvem e negócios digitais da GEP estão sempre ganhando prêmios e reconhecimento de analistas do setor, empresas de pesquisa e veículos de comunicação, incluindo Gartner, Forrester, IDC, ISG e Spend Matters. A GEP também é regularmente classificada como uma das principais empresas de consultoria e estratégia da cadeia de suprimentos e uma provedora líder de serviços gerenciados pela ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC ISG e HFS, entre outros. Com sede em Clark, Nova Jersey, a GEP tem escritórios e centros de operações em toda a Europa, Ásia, África e Américas. Para saber mais, acesse www.gep.com.

