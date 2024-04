Xinhua Finance: Schaufenster der Innovation markiert Chongqings ersten Wettbewerb für intelligente Fertigung

CHONGQING, China, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Vom 29. bis 30. März war Yongchuan, Chongqing, Gastgeber des Höhepunkts des First Manufacturing Intelligence Solution Innovation Contest, der sowohl die Endrunde als auch eine begleitende Innovationskonferenz umfasste. Nach einer strengen dreimonatigen Wettbewerbsphase gingen vier Teams als Sieger hervor, die jeweils den ersten Preis für herausragende Lösungen in ihren jeweiligen Kategorien erhielten. Der Wettbewerb war in vier Hauptbereiche unterteilt: Verbesserung der grundlegenden Produktionskapazitäten, Optimierung der wichtigsten Produktionsprozesse, Sicherung der Ressourcen für die Kernelemente und Innovation in der intelligenten Detektionstechnologie.

Das Thema des Wettbewerbs lautete „Erforschung neuer Produktivkräfte zur Förderung der neuen Industrialisierung - innovationsgetriebene, intelligente Fertigung". Bei der Endrunde am 29. März wählte die Jury, die sich aus technischen Experten und Branchenkennern zusammensetzte, nach spannenden Live-Roadshows und Debatten vier erste Plätze, acht zweite Plätze, zwölf dritte Plätze, sechzehn lobende Erwähnungen und achtunddreißig Auszeichnungen für herausragende Leistungen aus einem anfänglichen Pool von 80 Lösungen aus, die sich in den Vorrunden ausgezeichnet hatten. Diese Auszeichnungen heben eine Reihe innovativer, führender und skalierbarer Lösungen hervor, die geeignet sind, die Angebotskapazität intelligenter Fertigungslösungen erheblich zu steigern und den hochwertigen Fortschritt des chinesischen Fertigungssektors zu fördern.

Der Austragungsort des Wettbewerbs, der Bezirk Yongchuan in Chongqing, liegt strategisch günstig am wichtigsten Wirtschaftskorridor zwischen Chengdu und Chongqing, den beiden Wirtschaftszentren Westchinas. Dieses Gebiet wird von der nationalen Regierung ausdrücklich als modernes Produktionszentrum und als Eckpfeiler für die Berufsausbildung in der gesamten Region bezeichnet. Der Bezirk Yongchuan, in dem die Veranstaltung stattfand, steht bei der digitalen Transformation an vorderster Front und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, als Leuchtturm der digitalen und innovativen Entwicklung innerhalb der Wirtschaftsachse Chengdu-Chongqing zu fungieren.