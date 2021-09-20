Xinhua: на 11-й ярмарке инвестиций в Чэнду подписаны соглашения о 758 проектах

Xinhua: на 11-й ярмарке инвестиций в Чэнду (Западный Китай) подписаны соглашения о 758 проектах

ЧЭНДУ (Китай), 20 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Для Китая наступила новая эра, на западе страны открываются новые возможности, сообщает информационное агентство Xinhua. Днем 16 сентября в Чэнду (провинция Сычуань) состоялась церемония открытия 11-й ярмарки инвестиций в Западном Китае, в ходе которой были подписаны соглашения по проектам экономического сотрудничества (далее — «11-я ярмарка инвестиций в Западном Китае»).

По результатам предварительных переговоров было подписано 758 соглашений об инвестиционном сотрудничестве между отечественными и иностранными инвесторами. 11 репрезентативных проектов, отобранных сторонами, были подписаны на месте. Для создания новых возможностей для развития Западного Китая, а также продвижения отечественных и зарубежных предприятий и привлечения инвестиций в регион местные власти и Синьцзянский производственно-строительный корпус (Xinjiang Production and Construction Corps) сосредоточили свои усилия на типичных для этой местности и стратегически выгодных новых отраслях, а также на объектах основной инфраструктуры и проведении реформ. Было запущено 2445 проектов для привлечения иностранных инвестиций, общая сумма вложений превысила 4,3 трлн юаней.

Проекты, подписанные в провинции Сычуань на 11-й ярмарке инвестиций в Западном Китае, имеют три отличительные черты. Современные промышленные проекты 5+1 привлекают все больше инвесторов. На долю таких проектов в области технологий обработки данных, производства оборудования, продуктов питания и напитков, передовых материалов, энергетики и химической промышленности и цифровой экономики пришлось 49,8% от общего объема инвестиций. В то же время основными инвесторами стали частные предприятия: на их долю пришлось 81,3% от общего объема инвестиций. Выделяются крупные инвестиционные проекты. Количество проектов, сумма инвестиций в которые составила от 1 до 3 млрд юаней, достигает 29,4% от общего объема, а проектов с инвестициями свыше 3 млрд юаней — 36,5%.

Согласно имеющейся информации, 11-я ярмарка инвестиций в Западном Китае стала важной платформой для привлечения инвесторов за счет множества мероприятий и мер поддержки для стимулирования инвестиций.

SOURCE Xinhua