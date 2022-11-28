Xinhua Silk Road: экономическое развитие и защита экологии в Лункоу на востоке Китая

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Xinhua Silk Road

Nov 28, 2022, 10:59 ET

Xinhua Silk Road: экономическое развитие и защита окружающей среды идут рука об руку в городе Лункоу на востоке Китая 

ПЕКИН, 28 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Город Лункоу, окружной центр в провинции Шаньдун на востоке Китая, на протяжении многих лет стремится к зеленому и низкоуглеродному развитию за счет улучшения экологической среды.

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Photo shows the Yongwen River in Longkou, east China's Shandong Province.
Photo shows the Yongwen River in Longkou, east China's Shandong Province.

Благодаря активным усилиям объем валового внутреннего продукта и бюджета города превысил 100 млрд юаней и 10 млрд юаней соответственно. Город занял девятое место в списке 100 лучших уездов Китая 2022 года, опубликованном Окружным центром экономических исследований совместно с CCID Consulting, аффилированным с аналитическим центром при Министерстве промышленности и информационных технологий.

Будучи промышленным городом, Лункоу твердо вступил на путь экологически безопасного и устойчивого развития с сохранением и защитой водных ресурсов.

В 2018 году началась комплексная очистка реки Юнвэнь — второй по величине реки в городе общей протяженностью 38 километров. Благодаря экологической трансформации русла реки систематически создается инженерная система, выполняющая многочисленные функции, такие как хранение, пополнение и защита водных ресурсов.

Также здесь запустили трехлетнюю кампанию по контролю за водными ресурсами по всему городу в целях ускорения строительства системы обеспечения водной безопасности. Особое внимание уделяется безопасности водоснабжения, борьбе с наводнениями и экологической безопасности, обеспечению экономического и социального развития и способности противостоять крайней засухе. Благодаря инвестициям в размере 1,313 млрд юаней в городе реализован ряд проектов по улучшению русла реки, расширению водохранилищ, предотвращению и ограничению загрязнения и пополнению очищенной воды.

Лункоу также ускорил использование очищенной воды, задействовав пять установок по очистке сточных вод в городе с экологическими водно-болотными угодьями. Очищенная вода значительно поможет промышленному и сельскохозяйственному производству в городе.

Для стимулирования экономических преобразований город стремится ликвидировать устаревшие производственные мощности с большими углеродными выбросами, скорректировать структуру промышленности и содействовать преобразованию и модернизации традиционных отраслей.

Согласно данным местного департамента по охране окружающей среды, в период с января по сентябрь этого года средняя концентрация PM10 (аэрозольных частиц размером не больше 10 мкм) в Лункоу была зарегистрирована на уровне 51 мкг/м3, что на 13,6% лучше, чем за тот же период 2021 года, а концентрация PM2.5 составила 27 мкг/м3, что на 27% лучше, чем за тот же период 2021 года.

Кроме того, город стремится стать примером применения экологически чистой энергии.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/331325.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1956008/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

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