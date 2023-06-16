Xinhua Silk Road: Шэньчжэнь рекламирует свою выставку по энергетики в Мюнхене, Германия

Xinhua Silk Road: Китайский Шэньчжэнь рекламирует предстоящую выставку цифровой энергетики в Мюнхене, Германия

ПЕКИН, 16 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В среду делегация города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая представила презентацию на Intersolar Europe - крупнейшей в мире выставке солнечной энергетики, которая прошла в Мюнхене, Германия, в целях продвижения предстоящей выставки International Digital Energy Expo 2023 (IDEE 2023).

The photo taken on June 14, 2023 shows the delegation from Shenzhen City promoting the upcoming International Digital Energy Expo 2023 at the Intersolar Europe held in Munich, Germany.

IDEE 2023 будет проводиться в Шэньчжэне с 29 июня по 2 июля. По словам Юй Цзина, вице-директора комиссии по развитию и реформам Шэньчжэня, на мероприятии под названием "Создание зеленого будущего с помощью цифровой энергии" будет проведен целый ряд мероприятий, включая профессиональные выставки, симпозиумы и тематические мероприятия.

В этом году IDEE посвящена исследованиям, разработкам и применению передовых технологий, особенно цифровых технологий, в энергетическом секторе с целью ускорения перехода в новый производственный режим, ориентированный на обработку данных, и создания экологически чистой, высокоэффективной, гибкой, интеллектуальной и устойчивой современной энергетической системы.

Выставочная площадь составляет почти 60 000 квадратных метров, и привлекла гостей из более чем 100 стран и регионов, а также более 400 ведущих отечественных и зарубежных предприятий и научно-исследовательских институтов, включая China Southern Power Grid, Huawei Digital Power, BYD, Tencent, ZTE, Sunwoda, Siemens Energy, Cargill China, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Университет Макао и Китайский Университет Гонконга.

Стало известно, что более 400 китайских фотоэлектрических предприятий приняли участие в трехдневной выставке Intersolar Europe, около 130 из которых базируются в Шэньчжэне, одном из главных технологических и инновационных центров Китая.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/334620.html

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SOURCE Xinhua Silk Road