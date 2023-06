Xinhua Silk Road : La ville chinoise de Shenzhen fait la promotion d'une prochaine exposition sur l'énergie numérique à Munich, en Allemagne

PÉKIN, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Une délégation de la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a fait mercredi une présentation à l'Intersolar Europe, le plus grand salon pour l'industrie solaire au monde qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, pour promouvoir le prochain salon International Digital Energy Expo 2023 (IDEE 2023).

The photo taken on June 14, 2023 shows the delegation from Shenzhen City promoting the upcoming International Digital Energy Expo 2023 at the Intersolar Europe held in Munich, Germany.

L'IDEE 2023 se tiendra à Shenzhen du 29 juin au 2 juillet. Sur le thème « Créer un avenir vert grâce à l'énergie numérique », l'événement devrait proposer de nombreuses activités, y compris des expositions professionnelles, des symposiums et des activités thématiques, selon Yu Jing, vice-directeur de la commission de développement et de réforme de Shenzhen.

Cette année, l'IDEE met l'accent sur la recherche, le développement et l'application de technologies de pointe, en particulier les technologies numériques, dans le secteur de l'énergie afin de stimuler la transition vers un nouveau mode de production centré sur les données et de construire un système énergétique moderne, vert, hautement efficace, flexible, intelligent et durable.

Avec une surface d'exposition de près de 60 000 mètres carrés, le grand rassemblement a attiré des invités de plus de 100 pays et régions, ainsi que la participation de plus de 400 entreprises nationales et internationales de premier plan et des instituts de recherche, dont le China Southern Power Grid, Huawei Digital Power, BYD, Tencent, ZTE, Sunwoda, Siemens Energy, Cargill China, l'université MSU-BIT de Shenzhen, l'université de Macau et l'université chinoise de Hong Kong.

On rapporte que plus de 400 entreprises photovoltaïques chinoises ont assisté à l'Intersolar Europe pendant trois jours, dont environ 130 entreprises basées à Shenzhen, l'un des principaux centres de technologie et d'innovation en Chine.

