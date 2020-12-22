Xinhua Silk Road: 13-й китайский фестиваль фотографии China Photography Festival начинает свою работу в провинции Хэнань

В 2018 году в Саньмэнься впервые был успешно проведен 12-й китайский фестиваль фотографии. Лю Наньчан (Liu Nanchang), партийный руководитель городского округа, добавил, что с 2016 года там прошли три сессии международной фотовыставки China Sanmenxia Natural Ecology при активной поддержке Ассоциации фотографов Китая (Chinese Photographers Association). Под ее эгидой появилась международная выставка фотографий Саньмэнься, посвященная чудесам природы.

Совместные усилия ассоциации и руководства городского округа призваны обогатить современную фотографическую культуру Китая за счет обменов и интеграции в ходе фестиваля, заявил Ли Джи (Li Ge), председатель Ассоциации фотографов Китая.

По словам Лю Наньчан, в последнее время фотоиндустрия в Саньмэнься активно развивается, было ускорено строительство Центра культуры фотографии Китая.

Во время церемонии открытия также были вручены премии Golden Statue Award for China Photography. 19 фотографов получили награды в трех номинациях, в том числе «Документальная фотография», «Художественная фотография» и «Коммерческая фотография».

China Photography Festival впервые прошел в 1989 году, он является самым ранним в Китае фотофестивалем. Мероприятие пользуется популярностью у публики, играя важную роль в развитии талантов и обмене опытом.

В этом году организаторами фестиваля выступили Китайская федерация литературных и художественных кругов (China Federation of Literary and Art Circles), Отдел рекламы комитета провинции Хэнань КПК и Ассоциация фотографов Китая.

Оригинальная ссылка: https://en.imsilkroad.com/p/318448.html

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SOURCE Xinhua Silk Road