Xinhua Silk Road: Das 13. China Photography Festival wird in der zentralchinesischen Provinz Henan eröffnet

PEKING, 22. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das 13. China Photography Festival und die Stadt des Schwans - die 4. China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition wurde am 20. Dezember in Sanmenxia in der zentralchinesischen Provinz Henan eröffnet.

Während des Festivals werden eine Reihe von Ausstellungen wie die Fotoausstellung zur Armutsbekämpfung und eine Ausstellung zum Thema Bekämpfung der COVID-19 Pandemie eröffnet, die 4.000 Werke von mehr als 1.100 Fotografen zeigen und einen wunderbaren visuellen Leckerbissen für das gesamte Publikum darstellen.