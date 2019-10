Xinhua Silk Road: 52 projetos no valor de RMB 128,3 bilhões assinados na Segunda Conferência Global de Parceria para o Desenvolvimento da Comunidade de Ningbo

BEIJING, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Durante a Segunda Conferência Global de Parceria para o Desenvolvimento da Comunidade de Ningbo, realizada sexta-feira, na cidade de Ningbo, no leste da China, foram assinados 52 projetos, um investimento total de 128,3 bilhões de yuans.

A conferência, realizada em novembro de 2018 pela primeira vez, visa reunir a comunidade de Ningbo, incluindo empresários e especialistas de todo o mundo e promover o desenvolvimento de Ningbo.

Entre os 52 projetos, há cinco projetos com investimento de mais de 10 bilhões de yuans em cada um e nove projetos com investimento de mais de 5 bilhões de yuans em cada um. Os projetos abrangem as áreas de petroquímica verde, automobilística, equipamentos de alta tecnologia, materiais novos, informação eletrônica, eletrodomésticos inteligentes, biomedicina, economia de energia e proteção ambiental, melhoria da função urbana e setor de serviços modernos.

O projeto de construção de infraestrutura de transporte no Distrito de Fenghua, também conhecido como projeto de desenvolvimento da cidade ecológica e cultural de Ningbo, é o maior projeto com assinado na conferência, com um investimento total de 30 bilhões de yuans. O projeto se concentrará na construção de infraestrutura de transporte, desenvolvimento distrital, segurança de subsistência das pessoas e parques industriais específicos, criando uma cidade moderna, ecológica e cultural que integra vida, educação, saúde e turismo em Fenghua, uma nova área da cidade de Ningbo.

As empresas participantes na assinatura dos contratos dos projetos incluem a Poly Developments and Holdings, Hynertech Co., Ltd., Forehope Electronic (Ningbo) Limited Company, Oriental Energy, DiDi, Asia Pulp & Paper e Transfar Group.

A Segunda Conferência Global de Parceria para o Desenvolvimento da Comunidade de Ningbo foi realizada em Ningbo de 17 a 19 de outubro de 2019.

