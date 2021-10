Xinhua Silk Road: 52ª Feira Nacional de Comércio de Matéria Médica Tradicional Chinesa de Zhangshu começa em Jiangxi, na China

Com o tema inovação, herança e desenvolvimento, a feira organizou 17 atividades, incluindo exposições, fóruns, festivais culturais e cerimônias e lançou plataformas e exposições on-line, com o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio no setor da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e impulsionar o desenvolvimento do setor.

Juntamente com o aumento da demanda pública por serviços de MTC e a influência da MTC no cenário mundial, o setor está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes, disse Yu Linyong, secretário de Comissão de Inspeção Disciplinar da Academia Chinesa de Ciências Médicas Chinesas.

Ao atribuir mais importância ao conceito de uma feira digital, tecnologias de informação mais modernas, como internet, big data e computação em nuvem, foram realizadas exposições on-line, que ofereceram vários serviços aos participantes, incluindo registro de participação, transmissão ao vivo e dados em tempo real.

Durante o evento de três dias, uma exposição on-line denominada "Jiangxi medicines and medical care industry walking into Georgia" foi convocada para promover ainda mais o setor local de assistência médica de Jiangxi a se tornar global, atraindo a participação de mais de 40 expositores da província e 85 compradores estrangeiros.

Como capital da MTC, a Zhangshu tem uma história de desenvolvimento farmacêutico de mais de 1.800 anos. Atualmente, a Zhangshu tem 406 empresas farmacêuticas, com uma área de plantio tradicional de ervas medicinais chinesas, chegando a 33.333 hectares. Em 2020, a receita total do setor farmacêutico da cidade ultrapassou 100 bilhões de yuans.

FONTE Xinhua Silk Road

