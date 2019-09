Xinhua Silk Road: a agricultura orgânica contribui para o alívio da pobreza no município de Shanxi, no Norte da China

PEQUIM, 16 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O sexto fórum internacional de agricultura orgânica da comunidade Chehe, com o tema "Agricultura orgânica e desenvolvimento de alta qualidade", foi realizado recentemente em Datong, na província de Shanxi, no norte da China, reunindo especialistas e acadêmicos da área para discutir o desenvolvimento da agricultura orgânica.

Especialistas apontaram que o desenvolvimento da agricultura orgânica é um movimento importante para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da agricultura de Shanxi, envolvendo a agricultura orgânica de sequeiro. O modelo de agricultura orgânica em Chehe, uma comunidade em nível de aldeia no condado de Lingqiu, em Datong, é o resultado do planejamento prévio, apoio industrial, operação de mercado e participação social.

Com terra arável de 1.213 mu (cerca de 0,81 quilômetros quadrados) em sua área de 27 quilômetros quadrados, Chehe, onde a agricultura é uma importante fonte de renda, tem 32 famílias pobres registradas, envolvendo 77 de seus 182 moradores.

Com base nas vantagens dos recursos ecológicos naturais e com o projeto piloto de desenvolvimento abrangente da agricultura orgânica Chehe, Lingqiu se esforça para construir parques de agricultura orgânica desde 2013.

A adoção do modo de desenvolvimento de "agricultura orgânica mais ecoturismo e reconstrução de aldeias", incentivou a maior empresa industrial do país a investir em agricultura orgânica, criar uma empresa especializada no gerenciamento da agricultura orgânica e levar a efeito agricultura orgânica, criação de animais e outros projetos de transformação agrícola.

A transferência de terras desempenhou um papel importante na construção de Chehe, trazendo renda para os moradores, cobrindo transferência de terras, serviços de turismo, serviços de mão-de-obra e dividendos excedentes da empresa.

Até agora, a transferência dos 1.213 mu de terra arável foi concluída em Chehe, onde foram desenvolvidos 200 mu (cerca de 0,13 quilômetros quadrados) de terra, 500 mu (cerca de 0,33 quilômetros quadrados) de terra foram renovados além do desenvolvimento de 700 mu (cerca de 0,47 quilômetros quadrados) da agricultura orgânica de cereais grosseiros, vegetais etc.

Servindo como plataforma de comunicação para praticantes de agricultura orgânica, o fórum internacional de agricultura orgânica Chehe não apenas reuniu a sabedoria de especialistas e estudiosos, mas também ajudou Lingqiu a atrair investimentos, mudando a área montanhosa empobrecida em conceitos ideológicos e formatos industriais, disse Zhang Qiang, chefe do Partido do Condado de Lingqiu e vice-diretor do Comitê Permanente do Congresso Popular Municipal de Datong.

