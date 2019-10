Xinhua Silk Road: a CEIS e a Fitch Solutions lançam relatório conjunto de oportunidades na ASEAN sob a BRI

O relatório, lançado tanto em chinês quanto em inglês, é uma produção conjunta da CEIS, o principal órgão responsável pela manutenção e operação integradas das informações econômicas da Agência de Notícias de Xinhua, e da Fitch Solutions, uma empresa do Grupo Fitch, líder mundial em serviços de informações econômicas que pretender servir como referência valiosa para os participantes da construção da Belt and Road.

"Esta é a primeira vez que a CEI e a Fitch Solutions conduzem uma pesquisa conjunta sobre as oportunidades de desenvolvimento da indústria e do Mercado que a BRI oferece e, juntas, lançaram os resultados ao mundo", disse Gan Feng, diretor geral adjunto do departamento de CEIS da Xinhua Silk Road.

O relatório analisa o desenvolvimento e as oportunidades nos setores de construção de infraestrutura, eletricidade, telecomunicações, bens de consume, automobilístico e outros e destaca que as maiores oportunidades de construção de infraestrutura estão região da Ásia-Pacífico e, no setor de eletricidade, na Ásia, África e no Oriente Médio.

Já no setor de telecomunicações, as grandes oportunidades são, principalmente, em relação à construção da infraestrutura relacionada, data centers, cidades inteligentes e outras áreas, enquanto que, em relação aos bens de consumo, como têxteis, eletrônicos e café há boas oportunidades na Rússia, no Vietnã e Hong Kong. Para o setor automobilístico, há oportunidades principalmente na região da Ásia-Pacífico e na África subsaariana, de acordo com o relatório.

"Tanto a China quanto a ASEAN demonstram imensas oportunidades de cooperação no setor de transportes, infraestrutura para fornecimento de água e energia, construção residencial e outras áreas", disse Richard Marshall, líder global de pesquisa em infraestrutura da Fitch Solutions. Ele ainda acrescentou que a Indonésia, o Vietnã, Myanmar e outros países serão alvos de investimento.

Já em seu quarto ano consecutivo, desde 2016, a conferência de Tuole tornou-se uma importante plataforma de intercâmbio de informações para que Guizhou fortaleça ainda mais a abertura e ajude as empresas da China a terem alcance global. O tema deste ano da conferência foi "Integração na construção da Belt and Road e compartilhamento dos benefícios de uma economia mundial aberta".

