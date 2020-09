Xinhua Silk Road: A cidade de Ningbo, no Leste da China, acelera a construção de cidade inteligente

PEQUIM, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A cidade de Ningbo, no Leste da China, um importante contribuinte da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) e uma das cidades chinesas que estão testando a implementação do plano estratégico nacional para desenvolver ainda mais o setor de manufatura na China, está acelerando a construção de cidades inteligentes.