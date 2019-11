Xinhua Silk Road: a fabricante de automóveis JAC lança principal sport sedan na 17a. edição da Feira Internacional de Automóveis de Guangzhou

Nota-se que os carros de passeio da JAC embarcaram em uma nova jornada da era 3.0 impulsionada pela qualidade, tecnologia e pela marca, combinando sua principal tecnologia e recursos globais no desenvolvimento durante os últimos 55 anos, disse Huai Zili, diretor do projeto do Jiayue A5 na JAC, ao repórter da Xinhua.

O lançamento do Jiayue A5 marca um novo esforço da JAC com significado marcante, enquanto o projeto do modelo integra recursos globais e, dessa maneira, se integra à estética global e aumenta a qualidade de classe mundial.

O Jiayue A5 foi projetado por Daniel, projetista chefe do centro de projetos da JAC na Itália, juntamente com a equipe de projetos na China. O novo modelo vem com uma série de avanços na estrutura, estilo e outros principais aspectos, tais como o desenho esportivo do sport sedan hatchback, faróis de LED e cilindro de aberturas duplas.

De acordo com Huai Zili, o Jiayue A5 foi também projetado comparado com padrões automobilísticos internacionais. Por exemplo, a JAC introduziu o sistema VDA de gestão da qualidade da Alemanha, investiu 200 milhões de yuans atualizando sua linha de produção e treinou uma equipe de gestão de qualidade de 50 membros no centro de treinamento da Volkswagen.

Antes do lançamento do Jiayue A5, foram realizadas investigações e exibições em alguns países estrangeiros, e o carro foi especialmente bem recebido entre os clientes no México. Depois disso, o Jiayue A5 se expandirá para outros mercados de todo o mundo, acrescentou Huai.

Huai também revelou que a JAC contará com suas principais tecnologias para aprofundar a inovação em todos os aspectos, e irá lançar mais produtos de qualidade nos campos dos veículos de propósitos múltiplos (MPV), utilitários esportivos (SUV), sedan e veículos de energia nova (NEV), procurando oferecer as melhores soluções de transportes e experiências de direção para os clientes globais.

