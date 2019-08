Xinhua Silk Road: A Haier cria marca responsável em todo o mundo

"A doação da AQUA não irá somente melhorar a qualidade de vida e a educação das crianças, mas também irá estimular sua paixão pela vida e pelo aprendizado, graças à AQUA", acrescentou Aspriyanto.

A doação para o orfanato em Solo é o segundo evento de doação realizado pela AQUA Indonesia em 2019.

Arina Nur Azizah, uma estudante de 15 anos da escola secundária, vinda de uma área rural de Solo e que entrou para o orfanato há cinco anos, espera cursar a universidade e se tornar uma contadora no futuro.

"Agradeço à AQUA por me conceder tanto amor e carinho. Farei bom uso desses materiais de papelaria e livros didáticos, estudarei muito e realizarei meus ideais de vida", disse Arina Nur Azizah.

Desde o início de 2019, a AQUA Indonesia se concentra no desenvolvimento de órfãos. Em maio, a AQUA Indonesia fez uma visita a um orfanato em Jacarta, a cidade capital da Indonésia. Além de enviar aparelhos domésticos, material de papelaria e livros didáticos, os funcionários da AQUA Indonesia também conviveram com as crianças, jogaram com elas, souberam mais sobre seu aprendizado e sua vida e lhes deram carinho e consideração.

A AQUA Indonesia planeja realizar outro evento de doação em dezembro em um orfanato em Surabaia, a segunda maior cidade da Indonésia.

A AQUA Indonesia é um exemplo dado pela Haier na criação de uma marca responsável em todo o mundo. Sendo uma marca global, a Haier está comprometida em promover o bem-estar público em relação às crianças e à educação durante esse processo de se tornar global.

Até o presente, o valor total dos fundos e dos artigos para o bem-estar público, doados pela Haier, já ultrapassou 500 milhões de yuans.

