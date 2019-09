Xinhua Silk Road: a internacionalização da Chery ajuda os automóveis chineses a se tornarem globais

Du fez as declarações acima durante a terceira edição da Cúpula de Negócios China-Estados Árabes (Third China-Arab States Business Summit), realizada em Yinchuan, capital da região autônoma de Ningxia Hui no noroeste da China, de 5 a 6 de setembro.

De acordo com Du, os países árabes são um dos principais mercados internacionais da Chery, bem como a primeira opção entre os mercados internacionais, e a capacidade dos mercados árabes de automóveis, que agora chega a 3 milhões, deverá exceder 5 milhões até 2024.

Sabe-se que atualmente os automóveis da Chery já foram vendidos na Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos (EAU), Omã, Síria, Líbano, Bahrain e outros países árabes.

Até o presente, a Chery vendeu o total de 600.000 automóveis, estabeleceu quatro bases de produção e três joint-ventures em países árabes e do Oriente médio, produzindo resultados notáveis através de suas vantagens em força automotiva, principais parâmetros, aparência do produto e outros aspectos.

Depois de mais de 20 anos de esforços, a Chery já vendeu seus produtos para mais de 80 países e regiões e estabeleceu 10 bases de produção no exterior. A Chery se classificou no primeiro lugar, em termos de exportações entre as marcas chinesas de automóveis de passeio, por 16 anos consecutivos.

A Chery tem se concentrado na exportação de tecnologia e desenvolvimento localizado enquanto se expande nos mercados internacionais, observou Du, acrescentando que 65 por cento dos automóveis exportados pela Chery foram até agora produzidos localmente, oferecendo oportunidades de trabalho para as pessoas do local e ajudando a aumentar a receita tributária local.

Ao mesmo tempo, a Chery está gradativamente implementando a estratégia de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) local integrado, aquisição, fabricação e testes, estabelecendo centros de P&D no Oriente Médio, Europa, Brasil e outras regiões, Du mencionou.

Sendo uma iniciativa com o objetivo de interconexão, benefícios mútuos e resultados onde todos ganham, a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI - Belt and Road Initiative) criou oportunidades para o desenvolvimento aberto, observou Du, expressando suas esperanças de que todas as partes relacionadas possam cooperar, para juntos alcançarem o crescimento e promover as marcas chinesas de automóveis e para se tornarem marcas de classe mundial, aproveitando as oportunidades trazidas pela BRI.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

