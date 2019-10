Xinhua Silk Road: a zona econômica do aeroporto de Zhengzhou pretende construir a aerotrópole da China

ZHENGZHOU, China, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A zona econômica do aeroporto de Zhengzhou criou um comitê de especialistas internacionais, durante um evento de recrutamento de talentos, realizado em Zhengzhou, a capital da província de Henan, na região central da China, com o objetivo de construir uma aerotrópole com vários projetos de tecnologia.

A zona econômica do aeroporto de Zhengzhou está entre as primeiras zonas econômicas piloto da aviação, aprovadas pelo Conselho Estadual da China, em março de 2013, com área planejada de 415 km2.

Após vários anos de desenvolvimento, formou um hub de transporte tridimensional que conecta a China e o mundo, além de irradiar as partes leste, oeste e leste da China, com modernas indústrias de serviços.

O recém-criado comitê internacional de especialistas, liderado por John D. Kasarda, conselheiro chefe da zona aeroportuária, professor da Universidade da Carolina do Norte e autor da teoria de aerotrópole, é formado por uma equipe internacional de especialistas em economia aeroportuária de organizações internacionais, empresas, instituições de pesquisa e elites da indústria.

Em uma sessão especial, a zona econômica do aeroporto de Zhengzhou anunciou o plano de construir uma aerotrópole como um projeto de marca e torná-la um modelo de construção de aerotrópoles no país e até mesmo no mundo, em uma tentativa de melhorar seu apelo geral à tecnologia, às indústrias, ao capital e a outros recursos.

Sabe-se que dez projetos industriais de ponta deverão ser executados após o evento, englobando a fabricação de ponta, a biomedicina e outras áreas.

O secretário do Comitê de Trabalho do Partido da zona econômica do aeroporto de Zhengzhou, Ma Jian, disse que cumprirá a meta de "construir uma nova cidade em uma década" e assumirá a responsabilidade de liderar a abertura de Henan para o mundo.

O segundo evento de recrutamento de talentos e correspondência de projetos aconteceu em Zhengzhou, no sábado, totalizando 157.432 vagas oferecidas por 11.553 empregadores, em 65 indústrias, para atrair talentos para trabalhar ou abrir um negócio na província de Henan.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309063.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

