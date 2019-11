Xinhua Silk Road: aberta na quinta-feira rota direta de embarque de contêineres entre Wuhan, na China Central e o Japão

WUHAN, China, 29 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma rota direta de embarque de contêineres que conecta Huwan, capital da Província Hubei na China Central, com cidades na Japão incluindo Osaka, Kobe e Nagoya foi oficialmente inaugurada em 28 de novembro.

Comparada com as rotas existentes, a rota de embarque de contêineres rio-oceano pode poupar cerca de dois dias e leva apenas cinco dias para a carga alcançar os portos acima mencionados no Japão a partir da cidade de Wuhan.

Além de reduzir amplamente os custos de logística, a rota de embarque de contêineres também ajuda a expandir os canais de transporte conjunto ferroviário-hidroviário entre o Japão e a Europa através de Wuhan como um local de transbordo.

Conforme relatado por Zhang Lin, diretor do comitê de administração do novo porto de Wuhan, serão oferecidos serviços diretos de embarque de contêineres uma vez por semana com duas embarcações a serviço em turnos.

Mediante a operação futura estável da rota, os serviços serão aumentados para duas vezes por semana com quatro navios porta-contêineres fornecendo serviços em turnos, juntamente com um aumento de portos de escala no Japão, informou Zhang.

Até abril de 2020, a rota deverá estar ligada às rotas de trens de carga sino-europeias de Wuhan para realizar transporte internacional multimodal através do transbordo na cidade.

Através do canal internacional de logística de circuito fechado, as mercadorias do Japão podem ser entregues para regiões tais como Ásia Central, Oriente Médio e Europa.

Nos recentes anos, 80 por cento das mercadorias de exportação de Wuhan, cujo comércio internacional continua a crescer rapidamente, foram exportadas por navios, gerando tremendas demandas por rotas diretas de embarque internacional.

Em 2018, o Japão se tornou o quarto maior parceiro de comércio da Província de Hubei na China e o segundo maior parceiro de comércio de Wuhan, com valor anual de comércio com Hubei atingindo 27,4 bilhões de yuans, um aumento de 18,5 por cento quando comparado com o ano anterior.

O lançamento da rota direta de embarque de contêineres ajudará a desbloquear as complementaridades econômicas entre Wuhan e o Japão. Através da integração com as rotas de trens de carga sino-europeias de Wuhan, será bom para as empresas de Wuhan e do Japão explorar conjuntamente o mercado de terceiros na Ásia Central, Oriente Médio e Europa, disseram especialistas do setor.

