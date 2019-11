Xinhua Silk Road: acordos avaliados em mais de RMB 30 bilhões foram fechados na semana econômica e comercial de outono de Zhangjiagang

PEQUIM, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A semana econômica e comercial do outono dourado de Zhangjiagang 2019, uma cidade de nível de condado da província de Jiangsu, leste da China, foi realizada sábado, com a assinatura de acordos para um total de 66 projetos no valor de 32,9 bilhões de yuanes.

A feira atraiu mais de 500 participantes domésticos e do exterior, entre eles, professores de faculdades e universidades, especialistas de instituições de pesquisa e empreendedores nas áreas de novas energias, novos materiais, produção de equipamentos de alta qualidade e fundos de investimentos.

Nos últimos anos, guiada pelo princípio da inovação, Zhangjiagang tem constantemente modernizado seu nível de inovação e feito esforços para reunir os recursos de inovação. A semana econômica e comercial do outono dourado de Zhangjiagang 2019 será uma grande oportunidade de promover seu desenvolvimento de alta qualidade, disse Shen Guofang, secretário do partido de Zhangjiagang.

Durante o evento, acordos foram fechados entre a Área Alfandegada de Zhangjiagang e a Wacker Chemie AG, Área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Zhangjiagang e o Peikko Group da Finlândia, Parque Metalúrgico Industrial de Zhangjiagang e a Xinyi Hong Kong e a Leyu Town e o Centro Nacional Comercial e de Exposições de Materiais de Construção da China, envolvendo 31 projetos cobrindo uma variedade de áreas, a exemplo da produção de veículos de novas energias, equipamento de energia a hidrogênio, produção inteligente de ponta, veículos aéreos especiais não tripulados (UAVs, em inglês) e estações base de 5G.

Zhangjiagang, situada na margem sul do Rio Yangtsé, é uma cidade portuária industrial em ascensão.

Nos últimos anos, Zhangjiagang considera a inovação como o maior impulso ao desenvolvimento. Ela fez grandes esforços para atrair investidores e talentos, e rapidamente conquistou muitos projetos de alta qualidade em setores estratégicos emergentes.

Agora, Zhangjiagang gradualmente se torna um lugar cobiçado para negócios e investimentos na área metropolitana do delta do Rio Yangtsé.

No futuro, guiada pelos princípios do desenvolvimento verde, inteligente e de alta qualidade, Zhangjiagang vai continuar a modernizar sua indústria de produção de equipamentos de alta qualidade e aumentar o apoio a investimentos e a políticas para setores estratégicos emergentes.

