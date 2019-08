Xinhua Silk Road: Alxa League do norte da China vai realizar festival de autocross em outubro

PEQUIM, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Alxa League, na região autônoma da Mongólia interior no norte da China, programa realizar de 1 a 5 de outubro o 14º Alxa Festival, de acordo com uma coletiva de imprensa na sexta-feira, em Pequim.

Como o maior encontro de veículos off-road do país, o evento – este ano conjuntamente realizado pela Fblife.com e o governo local – vai lançar uma competição da série T3, CERC-um campeonato de carros de corrida elétricos, um salão do automóvel , uma conferência industrial de turismo cultural na Mongólia, um evento de fogos de artifício, etc, durante o carnaval.

A competição da série T3 tornou-se um destaque do evento desde seu lançamento, 13 anos atrás. No ano passado, a competição viu 200 equipes, 600 veículos e 1.200 participantes envolvidos, mostrando seu alto prestígio entre eles.

A Fblife.com é uma grande plataforma de clubes, com mais de 10 milhões de membros. O festival será promovido em conjunto pela Fblife.com e é um evento anual de grande porte da cultura do deserto com tema dos veículos off-road.

Como uma das medidas tomadas pela Alxa League para construir um destino internacional de turismo, o evento desempenha um papel importante na promoção de sua imagem regional – que no momento é ajudar a impulsionar o crescimento do mercado de veículos off-road da China

As estatísticas mostram que a Alxa Left Banner, onde o festival é realizado, viu mais de sete milhões de turistas no ano passado – concretizando uma receita de turismo de aproximadamente 6,4 bilhões de yuanes, um aumento anual de 46,91%. A receita integral do Alxa Festival 2017 foi 14,681 milhões de yuanes, um aumento de 191,23% em relação ao ano precedente.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/307732.html?from=singlemessage

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

