Xinhua Silk Road: automóveis da MG brilham na Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou de 2019

O MG eHS é o primeiro SUV híbrido elétrico no mercado chinês, o qual atende as regulamentações da EU tais como ECE, REACH e E-MARK, e irá em breve ser lançado nos mercados do Reino Unido e Singapura, levando para os consumidores globais o controle do desempenho dos carros de luxo, disse o gerente sênior da SAIC Motor, Lu Xun em uma entrevista à Xinhua.

A SAIC Motor é a proprietária da MG Motor, com sede em Longbridge, Birmingham, na Inglaterra desde 2007.

Lu disse que o Grupo SAIC se esforça para criar uma empresa automobilística de renome mundial com competitividade internacional e influência da marca e está rapidamente acelerando a globalização. Ao mesmo tempo, a MG tem lançado continuamente seus novos modelos e cada um deles tem a mesma alta qualidade em todo o mundo.

No início desse ano, o primeiro SUV totalmente elétrico da MG que atende aos padrões globais, o MG EZS, foi lançado na Tailândia, Reino Unido, Holanda e em outros lugares, e será lançado na França, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Bélgica e em outros países no futuro, disse Lu, acrescentando que, enfrentando a forte demanda nos mercados da China e internacionais, a MG tem a força para aproveitar a oportunidade para expandir ainda mais sua presença global.

De acordo com Lu, a MG também dedica sua atenção aos consumidores jovens e está comprometida em criar a melhor experiência esportiva. No início de novembro o MG 6 XPOWER TCR participou da primeira edição do FIA World Motorsport Games e conquistou o quarto lugar na Racing World Cup em nome da equipe nacional chinesa e da equipe nacional britânica.

O setor automobilístico da China está em um período crítico de consolidação e transformação. A MG espera que isso crie mais produtos com qualidade global, conduzindo o desenvolvimento mais saudável e de longo prazo do mercado automotivo, com base nas necessidades dos consumidores, acrescentou Lu.

