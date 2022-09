Xinhua Silk Road: Blue Book zur Silk Road Maritime 2021-2022 auf dem Silk Road Maritime International Cooperation Forum vorgestellt

PEKING, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Blue Book über die Entwicklung der Silk Road Maritime von 2021 bis 2022 wurde auf dem 2022 Silk Road Maritime International Cooperation Forum vorgestellt, das letzten Donnerstag in Xiamen, der ostchinesischen Provinz Fujian, eröffnet wurde.

Das Blue Book, das gemeinsam von der Fujian Silk Road Maritime Operation Co., Ltd., dem China Economic Information Service und dem China Waterborne Transport Research Institute herausgegeben wurde, analysiert systematisch den Fortschritt und die Ergebnisse des Aufbaus der Silk Road Maritime seit 2021 in Bezug auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Hafen und Schifffahrt, Kanalbau, Geschäftsumfeld, Wirtschaft und Handelsinvestitionen .

Als erste Plattform für Schiffslogistikdienste im Rahmen der Belt and Road Initiative ( BRI ) hat sich der im Dezember 2018 gestartete internationale Logistikdienst Silk Road Maritime zum Ziel gesetzt, Informationsbarrieren in der Logistikbranche zu beseitigen, die Fehlallokation von Ressourcen auf dem Schifffahrtsmarkt zu reduzieren und den effizienten Betrieb von Industrie- und Lieferketten zu fördern.

Derzeit gibt es 94 Schifffahrtsrouten, die nach der Marke „The Silk Road Maritime" benannt sind und 102 Häfen in 29 Ländern miteinander verbinden. Die Silk Road Maritime Association hat mehr als 270 Mitglieder, die Informationen austauschen und komplementäre Vorteile nutzen, um gemeinsam neue Wege der Zusammenarbeit in den Bereichen Häfen, Schifffahrt und Logistik zu erkunden.

In Zukunft wird die Silk Road Maritim weiterhin zahlreiche Ressourcen integrieren, um ein branchenübergreifendes internationales Schifffahrtslogistik-Ökosystem zu kultivieren und eine starke Entwicklungsdynamik und Widerstandsfähigkeit zu zeigen, heißt es im Blue Book.

