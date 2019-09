Xinhua Silk Road: carros da chinesa Hongqi brilham no Salão do Automóvel Internacional

Com a chegada do décimo dia de abertura do salão para a imprensa, na terça-feira, os visitantes enchiam o auditório oito na espera de ver os dois novos modelos que estavam no palco cobertos por um tecido prateado, mas que revelavam linhas elegantes.

Acompanhado de uma música vibrante e uma iluminação extraordinária, Xu Liuping, president do Grupo FAW, revelou o que havia sob os tecidos, o primeiro superesportivo, o S9, projetado e fabricado pela Hongqi e o SUV conceito complementamente elétrico, o E115.

Já se sabe que os dois novos modelos representam o que há de mais novo na tecnologia e no design da Hongqi. Com o novo sistema híbrido de energia V8T, o S9 é o primeiro produto da série S da marca.

Xu comentou que o S9 é uma integração do conceito de design, das características da família da marca, da mais alta tecnologia de engenharia e de estupenda velocidade, que agrega com perfeição a arte e a tecnologia.

"O S9 não é apenas uma peça para exibição, ele será produzido em massa e os clientes passam a recebê-lo em 2021", observou Xu.

Com autonomia de 600 quilômetros, o E115 é um veículo inteligente que pode selecionar o modo de direção e nível do piloto automático de acordo com o trânsito, as preferências do condutor e planos de viagem.

A Hongqi decidiu percorrer um novo caminho com uma estratégia renovada para a marca e a visão de criar "qualidade de vida e mobilidade" para os clientes da China e de outros lugares, de acordo com as declarações de Xu na coletiva de imprensa.

Sob o tema "Driving Tomorrow", o IAA deste ano busca deixar de ser apenas um clássico salão do automóvel para ocupar o lugar de uma plataforma para a discussão do futuro da mobilidade individual. Com centenas de anos de história, o evento bianual, também conhecido como as Olimpíadas do setor automotivo mundial, é uma das cinco maiores mostras automobilísticas do mundo.

Ver link original: https://en.imsilkroad.com/p/308296.html

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/974096/Xu_Liuping__chairman_of_the_FAW_Group__speaks_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/974097/Hongqi_presents_new_car_models_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

