Xinhua Silk Road: Chery leva novos produtos para a Terceira Cúpula de Negócios China-Estados Árabes

PEQUIM, 9 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Como a marca automobilística oficial de recepção do evento, a Chery Automobile Co., Ltd. levou novos produtos, entre eles o novo Tiggo 8, para a Terceira Cúpula de Negócios China-Estados Árabes, que foi realizada em Yinchuan, capital da Região Autônoma de Ningxia Hui, noroeste da China, de 5 a 6 de setembro.

A Chery é uma das primeiras marcas automobilísticas independentes da China a se tornar global, com um foco pesado no mercado árabe.