Xinhua Silk Road: China esforça-se para nutrir mais empresas líderes desconhecidas, de modo a acelerar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas

"Hidden Champions", um conceito cunhado por Hermann Simon, um especialista alemão em gestão de pequenas e médias empresas, refere-se às que, em determinada subdivisão ou setor, alcançam uma posição de liderança mundial.

Hermann observou que, embora as empresas líderes desconhecidas da China estejam ainda em sua infância, seu ritmo de desenvolvimento é rápido, especialmente na área de pesquisa e desenvolvimento – graças a abundantes apoios de capital.

Liu Zhengrong, vice-presidente da Xinhua News Agency, destacou que as empresas líderes desconhecidas desempenham um papel muito importante no cultivo de novos motores de crescimento e no alcance do desenvolvimento econômico de alta qualidade.

O crescimento econômico da China mudou de um crescimento de alta velocidade para um crescimento de alta qualidade, o que contribui para a injeção de um revigorante impulso ao crescimento das empresas líderes desconhecidas globais, disse Huang Guoliang, diretor do Escritório de Desenvolvimento de Qualidade da Administração Estatal para Regulamentação de Mercado (SAMR), acrescentando que a enorme demanda doméstica da China oferece um amplo mercado para o desenvolvimento de empresas líderes desconhecidas globais e recursos industriais de alto padrão também criam uma rara oportunidade para as empresas líderes desconhecidas.

No fórum, um programa buscando por empresas líderes desconhecidas da China foi conjuntamente lançado pelo Serviço de Informação Econômica da China (CEIS, em inglês) da Xinhua News Agency e o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Administração Estatal para Regulamentação de Mercado (SAMR), com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o crescimento das empresas líderes desconhecidas através de pesquisa sistemática, busca por empresas, exploração de tratados, exploração em profundidade, estabelecimento de padrões, etc.

A cúpula foi conjuntamente realizada pela CEIS e o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento da Administração Estatal para Regulamentação de Mercado (SAMR).

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309273.html

