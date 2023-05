Xinhua Silk Road: China está agora no melhor período para se tornar uma potência de marca, diz presidente do conselho da Wuliangye.

PEQUIM, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- À medida que o desenvolvimento de alta qualidade avança em todo o país, a China está presenciando uma transformação no desenvolvimento industrial, passando do antigo modelo impulsionado pela produção para um modelo liderado por marcas e adentrando o melhor período para se tornar uma potência de marca, afirmou Zeng Congqin, presidente do Baijiu maker Wuliangye Group, na quinta-feira.

Zeng fez as observações sobre a cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Marcas Moganshan de 2023, destacando que os três picos de incubação de marcas na história do desenvolvimento de marcas mundiais ocorreram em países onde a economia e a inovação cresceram rapidamente.

Atualmente, diversos setores industriais na China estão avançando em direção aos segmentos mais elevados das cadeias globais de valor e das cadeias industriais. Construir empresas de classe mundial e criar marcas que se alinhem ao caminho de modernização com características chinesas representa uma missão indispensável para os tempos atuais e uma escolha estratégica oportuna, observou Zeng.

Como uma marca nacional típica e empresa líder do setor, a Wuliangye sempre tem em mente as principais prioridades do país e atribui um lugar de maior importância ao trabalho de construção de marca, a fim de aproveitar a oportunidade de fortalecer sua personalidade de marca e influência, acrescentou Zeng.

Dentre as 500 Marcas Mais Influentes do Mundo de 2022, divulgadas pelo World Brand Laboratory, um instituto internacional de pesquisa de valor de marca, a Wuliangye ocupou a 239.ª posição, entre as 45 marcas chinesas incluídas, e tem figurado na lista desse tipo por seis anos consecutivos, com aumento de classificação de dois dígitos a cada ano.

Atualmente, cada vez mais marcas chinesas estão profundamente envolvidas no mercado global para aprimorar ainda mais as marcas chinesas no cenário mundial.

No relatório 500 2023 da China, publicado em 9 de maio pela Brand Finance, consultoria líder mundial em avaliação de marca, o valor da marca Wuliangye aumentou 17% em relação ao ano passado para 217,133 bilhões de yuans, marcando o sétimo crescimento anual consecutivo e foi classificado como a mais alta classificação AAA+.

Para promover a jornada de marca do produtor chinês Baijiu, uma abordagem em três frentes foi compartilhada pela Zeng, priorizando a qualidade do produto como a essência da marca, da cultura como a alma do valor da marca e da adesão à herança e inovação na criação de marcas de classe mundial.

A Conferência Mundial de Marcas Moganshan 2023 é organizada em conjunto pela Xinhua News Agency, pelo Conselho Chinês para o Desenvolvimento de Marcas e pelo governo da província de Zhejiang, na cidade de Deqing, no condado de Huzhou, leste da China, com o objetivo de promover as marcas chinesas.

