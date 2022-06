Xinhua Silk Road: cidade de Binzhou, no leste da China, promove cooperação com multinacionais e vantagens incomparáveis

BEIJING, 22 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Terceira Cúpula de Multinacionais de Qingdao, promoção de multinacionais - Binzhou foi realizada na segunda-feira em Qingdao, província de Shandong, no leste da China, com o objetivo de promover uma cooperação, com benefícios para todas as partes envolvidas, entre a cidade de Binzhou e as empresas multinacionais.