Xinhua Silk Road: cidade de Pu'er no sudoeste da China torna-se cinturão de ouro para o cultivo do café arábica

PEQUIM, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Pu'er, uma cidade situada na província de Yunnan, no sudoeste da China, transformou-se em um cinturão de ouro global para o cultivo do café arábica, sendo conhecida amplamente como o "paraíso do Arábica".

Com a introdução da primeira semente de café na localidade há mais de um século, a cidade iniciou o cultivo de café em larga escala a partir de 1988.

Com uma cobertura florestal excepcionalmente alta de 74,59% e abundância de recursos naturais, a cidade localiza-se quase completamente dentro do cinturão de ouro mundial do plantio de café e é considerada a capital do café na China.

Em 2020, as áreas de cultivo de café na cidade de Pu'er chegaram a 51.733,33 hectares, representando 48,8% do total nacional, e a produção de grãos de café chegou a 58.600 toneladas, correspondendo a mais de 80% da produção de café chinês.

Impressionado com o rápido desenvolvimento do setor de café na cidade de Pu'er, Ted Lingle, ex-diretor executivo da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA), disse que o café produzido em Pu'er é um dos melhores do mundo. É um café forte e perfumado, mas não amargo, rico em gordura e forte em acidez.

Lingle, que foi convidado para ser o consultor sênior da Yunnan International Coffee Exchange desde 2015, aprecia muito o café de Pu'er. Em cada temporada de colheita de café, Lingle sempre diz aos comerciantes globais de café que o produto encontrou um "novo lar" na China.

Nos últimos anos, o café de Pu'er tem conquistado cada vez mais reconhecimento do setor cafeeiro nacional e internacional. A cidade foi escolhida para ser o local para um laboratório nacional importante de café e a base de cultivo de sementes de café de grãos pequenos de Yunnan. Além disso, na cidade também estão instaladas muitas outras instituições de pesquisa e educação do café.

Mais de 20 mil hectares de áreas de cultivo de café na cidade de Pu'er receberam certificação 4C de conformidade do café. Mais de 6.666,67 hectares de áreas de cultivo receberam a verificação de "práticas C.A.F.E". Uma área de plantio superior a 1.333,33 hectares obteve as certificações Rainforest Alliance e UTZ.

Em setembro de 2020, o café Pu'er foi formalmente incluído no primeiro lote de produtos na lista de proteção do acordo de indicações geográficas da China-UE.

Na cidade de Pu'er, os compradores globais de café sempre podem encontrar uma variedade de produtos de acordo com os padrões internacionais de cafés especiais, afirmou Ted Lingle, na esperança de que mais pessoas aprendam e experimentem o café produzido na província de Yunnan.

FONTE Xinhua Silk Road

