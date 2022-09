Xinhua Silk Road: cidade de Putian, em Fujian, no leste da China, torna-se um dos principais centros de comércio de incenso do mundo

BEIJING, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Putian, cidade das artes e do artesanato, que abriga mais de 600 empresas da indústria de incenso, registrou um valor total de produção de mais de seis bilhões de yuans (cerca de 865,2 milhões de dólares americanos), tornando a cidade de Putian, na província de Fujian, no leste da China, um dos maiores centros globais de pau-de-águila e sândalo, que são as principais matérias-primas para obras de arte e produtos de incenso.

Foto mostra uma apresentação de incensos na 22ª Feira Internacional de Investimentos e Comércio da China em Xiamen, província de Fujian, no leste da China. [Foto fornecida à Xinhua Silk Road] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Com base em sua longa tradição de uso e comércio de incenso, o distrito de Licheng, na cidade, está impulsionando a transformação e a atualização da indústria de artes e artesanato.

Para tanto, as empresas locais não estão poupando esforços de projeto, processamento e marketing, a fim de construir a primeira plataforma de comercialização on-line e off-line do setor de incenso, o showroom da cultura do incenso chinês e o centro de produção de incenso chinês do país. As empresas também estão trabalhando para estender a cadeia industrial de incensos, fazendo com que os produtos de incenso sejam vinculados de forma melhor a outros itens, como chá, meditação, música, pintura e culinária.

A fim de servir como instalação de apoio à base de artes e artesanato de Putian, um parque industrial da cultura do incenso está em construção. O parque industrial tem como objetivo integrar a cultura do incenso a novas tecnologias, como a realidade virtual (RV) e a inteligência artificial (IA), e de apresentar e popularizar a cultura do incenso, por meio de projetos para turistas de "paisagens de incenso", da realização de intercâmbios, competições e apresentações de arte relacionadas ao incenso.

Também haverá uma coordenação com os setores tradicionais em Putian, incluindo o setor de ouro e joias e o setor de calçados, no intuito de formar uma sinergia das cadeias industriais.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/329922.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897173/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road