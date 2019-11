Xinhua Silk Road: cidade pantaneira de Changde promove maratona internacional

PEQUIM, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A cidade de Changde, na província de Hunan na China Central, promoveu no domingo a quarta Maratona Internacional de Liuye Lake em Changde (Changde Liuye Lake International Marathon), que reuniu 18.000 entusiastas da maratona na pitoresca cidade pantaneira.

O evento atraiu participantes do país e do exterior, com atletas internacionais vindo de países como Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia, Quênia, Etiópia, Paquistão e Polônia.

O atleta etíope Tesema Mindegiso Gobena quebrou o recorde anterior da maratona de Changde, cruzando a linha de chegada no Baimahu Culture Park em 2h13m24s.

A atleta Derartu Debela Delesa, também da Etiópia, ganhou a maratona feminina, marcando o tempo e 2h13m24s.

Os atletas chineses Chai Yongsheng e Yi Hong ganharam as corridas de meia maratona masculina e feminina, respectivamente.

Lançada pela primeira vez em 2016, a corrida anual da Maratona Internacional de Liuye Lake de Changde foi classificada como Competição Rótulo de Ouro pela Associação Chinesa de Atletismo (CAA – Chinese Athletic Association) em 2018 e foi listada entre os 100 principais eventos influentes de maratona da China. Ela também se tornou o cartão de visitas de Changde, como um palco para a reunião de amantes de maratonas e dos esportes e uma plataforma para mostrar os esforços da cidade para promover a solidariedade.

Diferentemente da rota do ano passado, a corrida deste ano começou no centro de visitantes de Liuye Lake, percorrendo a pista de corrida em volta do lago e diversas atrações que compõem o cenário único de Changde, tais como a torre Si Ma, Happy Waterworld e Vision Land e terminou no Baimahu Culture Park.

Observe-se que em 2018, Changde foi homenageada como uma das 18 cidades pantaneiras internacionais, de sete países, de acordo com o método da Wetland City Accreditation.

Confira o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309320.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service