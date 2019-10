Xinhua Silk Road: Congresso de Economia e Comércio Outono Dourado de Changshu 2019 realizado em Changshu

NANJING, China, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Congresso de Economia e Comércio Outono Dourado de Changshu 2019 teve início na sexta-feira na cidade de Changshu, ao leste da província de Jiangsu na China.

Mais de 300 pessoas compareceram ao evento, inclusive importantes investidores na área de projetos, além de especialistas e acadêmicos de intermediários terceiros, institutos de pesquisas e universidades nacionais reconhecidas.

O Fórum de Big Data de Teledetecção e Espaço-Tempo foi também realizado durante o congresso. Uma série de fóruns e atividades com foco em big data, tecnologia espacial e tecnologia de manufatura inteligente foram conduzidos como uma iniciativa para ajudar Changshu a estabelecer uma zona de demonstração da evolução econômica digital e proporcionar novos incentivos para o desenvolvimento de alta qualidade da cidade.

Sabe-se que a cidade assinou acordos de cooperação estratégicos com o Robot Funder Club (RFC) e o Instituto de Engenharia Ambiental de Naves Espaciais de Pequim (Institute of Spacecraft Environment Engineering - BISEE), uma subsidiária da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST na sigla em inglês) no congresso.

Aproximadamente 80 projetos centrados em áreas como a manufatura avançada, economias urbanas e tecnologia digital foram firmados no congresso de economia e comércio com um investimento total de 32,1 bilhões de yuan, entre eles, 55 projetos de investimentos industriais no valor de 29,873 bilhões de yuan.

O congresso de economia e comércio é considerado uma atividade promocional abrangente para os investimentos e o comércio de Changshu, disse Zhou Qindi, secretário do Comitê Municipal do CPC de Changshu, acrescentando que o evento visa agilizar as indústrias de ponta e pioneiras no setor de manufatura, e tornar Changhsu uma plataforma eficaz para a abertura e a cooperação com ganhos mútuos.

De acordo com Zhou, a cidade intensificará ainda mais os esforços para aproveitar oportunidades trazidas pela Iniciativa Belt and Road, o plano de integração do delta do rio Yangtze, além do desenvolvimento estratégico do Cinturão Econômico do rio Yangtze e a agilização do desenvolvimento de novas indústrias e novas economias em uma proposta para a melhoria abrangente dos níveis das indústrias e da urbanização da cidade.

Atualmente, Changshu está entre os principais destinos de investimentos na região do delta do rio Yangtze na China devido ao seu custo mais baixo e ambiente comercial excelente.

Em 2018, o produto interno bruto (PIB) da cidade totalizou 240 bilhões de yuan e o PIB per capita superou 33.000 dólares americanos.

Acesse o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309041.html?from=singlemessage.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

