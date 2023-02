Xinhua Silk Road: Der Pu'er von China sieht 2022 im Rahmen der Bemühungen um den Bau von Industriekettenprodukten boomende Kaffeebohnenausfuhren

PEKING, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ - Der Exportwert von grünen Kaffeebohnen, die in Pu'er City, der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas, produziert werden, betrug 2022 462 Millionen Yuan und stieg damit um 296,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, laut einem jüngsten Bericht von Pu'er Daily.

Zu den Exportzielen gehörten Europa, Asien, Amerika, der Nahe Osten und andere Regionen.

Photo shows a coffer grower dries coffee fruits in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province. Photo shows a staff works at the baked bean production line in a coffee company in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province.

Pu'er liegt im nördlichen 24. Breitengrad und verfügt über die meisten Gebiete in einer Höhe von 1.000 Metern bis 2.000 Metern und über ein warmes, feuchtes subtropisches Klima. Reichhaltiger Boden, ausreichender Sonnenschein, üppige Regenfälle und eine gute ökologische Umgebung tragen zu erstklassigen Bedingungen für den Anbau von Kaffeebohnen hier bei und machen die Stadt als Kaffeehauptstadt von China bekannt.

Pu'er Kaffeebohnen produzieren ausgewogenen und weichen Kaffee mit einem seidigen Körper und einem fruchtigen Aroma, das von globalen Verbrauchern bevorzugt wird, wie sich in den steigenden Exporten widerspiegelt.

Die Kaffeeplantagenfläche von Pu'er betrug 2022 679.000 mu (rund 45.267 Hektar) mit einem Auswurf von 55.700 Tonnen, dem höchsten Ertrag in China.

In den letzten Jahren hat Pu'er City ihre Anstrengungen verstärkt, um Kaffeepflanzen, Forschung und Entwicklung, Verarbeitung, Verkauf und Lagerung zu fördern. Sie startete ein Pilotversicherungsprogramm in 2019 für die Preisgestaltung von grünen Kaffeebohnen in der Stadt, um die Belastung für Kaffeehersteller, Betreiber und Anbauer zu reduzieren und eine nachhaltige und gesunde Entwicklung der Branche zu fördern.

Das Vorhaben hat sich ausgezahlt. Viele Arten von Pu'er-Kaffee-Produkten wie Sofortkaffee, gebackene Bohnen, Hängeohrkaffee und Kapselkaffee haben als einer der meistverkauften Produkte im internet an Beliebtheit gewonnen.

Weltbekannte Kaffee-Marken wie Nestle und Starbucks haben eine Reihe von Produkten unter Verwendung von Pu'er-Kaffeebohnen auf den Markt gebracht.

Kaffee-Tourismus wird ebenfalls in Pu'er gefördert. Während der Erntezeit vom November bis März kommen Kaffeeliebhaber und Unternehmer aus dem In- und Ausland in die Stadt, um Schulungskurse zu absolvieren und sich über die Entwicklung der Kaffeebranche auszutauschen.

Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/332895.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007558/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007559/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road