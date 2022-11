Xinhua Silk Road: Die ostchinesische Provinz Jiangsu veranstaltet eine Veranstaltung zur Förderung und Vermittlung von Talenten aus Übersee

BEIJING, China, 12. November 2022 /PRNewswire/-- Die Provinz Jiangsu wird eine Werbe- und Matchmaking-Veranstaltung durchführen, um Talente aus dem Ausland zum Arbeiten und zur Unternehmensgründung in der Provinz anzuziehen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich vom 21. bis 25. November in der Jiangbei New Area von Nanjing City stattfinden.

Photo shows the opening ceremony of the 2021 event held by east China's Jiangsu Province to attract overseas talents.

Vor diesem Jahr fand die Veranstaltung 16 Jahre in Folge statt. Um der regionalen industriellen Entwicklung besser gerecht zu werden und ein intensives Matchmaking zwischen Industrie und Talenten zu fördern, wird die diesjährige Veranstaltung vor allem Talente mit ausländischen Doktortiteln in Bereichen wie Biomedizin, intelligente Fertigung, neue Materialien, Software-Informationen, integrierte Schaltkreise und Finanzmanagement einladen, so die Abteilung für Humanressourcen und soziale Sicherheit von Jiangsu.

Die diesjährige Veranstaltung wird nicht nur vor-Ort-Aktivitäten wie die Förderung politischer Maßnahmen, die Veröffentlichung von Informationen über den Talentbedarf und die Vermittlung zwischen Talenten und Unternehmen umfassen, sondern auch Aktivitäten, bei denen die Teilnehmer eingeladen werden, verschiedene Städte zu besuchen, um sich ein umfassendes Bild vom Stand der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie vom Umfeld für Innovation und Unternehmertum in der Provinz machen zu können.

Die fünftägige Veranstaltung wird in diesem Jahr live gestreamt, um mehr Online-Publikum zu erreichen und mehr ausländische Talente nach Jiangsu zu locken.

Seit 2006 haben diese jährlichen Veranstaltungen insgesamt 1.709 ausländische Talente mit Doktortiteln aus 25 Ländern und Regionen nach Jiangsu gebracht. Von ihnen haben sich 283 Personen entschieden, sich in der Provinz niederzulassen, 15 wurden für nationale Talentprojekte ausgewählt, und 37 wurden akademische Führungskräfte an lokalen Universitäten oder Forschungsinstituten. Dank der Veranstaltung haben ausländische Talente fast 90 Privatunternehmen in der Provinz gegründet oder geleitet, wobei die Gesamtinvestitionen 2,4 Milliarden CNY (etwa 331,09 Mio. USD) überschritten.

Mit seiner verarbeitenden Industrie, die seit Jahren zur nationalen Spitze gehört, ist Jiangsu auch in der innovativen Entwicklung stark. 15,1 Prozent der führenden Technologien Chinas sind in der Provinz angesiedelt, und 20 Prozent der chinesischen Hightech-Exportprodukte werden in Jiangsu hergestellt. Als eine der ersten Provinzen die Gesetze zur Optimierung des Geschäftsumfelds formuliert hat, ist Jiangsu bestrebt, Talenten in aller Welt ein einladendes Geschäftsumfeld mit niedrigeren Kosten, höherer Effizienz, einfacheren Handels- und Investitionsverfahren sowie stabileren Entwicklungserwartungen zu bieten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/331054.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944549/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road