Xinhua Silk Road: Dongfeng Motor da China dá um passo adiante na globalização

Como uma excelente marca com 50 anos de história, a Dongfeng Motor é uma fabricante de automóveis muito conhecida na China e uma das empresas da Fortune Global 500, que goza de uma grande notoriedade e reputação, na China e internacionalmente.

Recentemente, durante a queda das vendas no setor automobilístico, a Dongfeng Motor vendeu 2,572 milhões de unidades e exportou 55.380 veículos nos primeiros três trimestres de 2019, o que ficou acima dos resultados do setor automotivo da China em termos gerais. Até agora, a Dongfeng Motor exportou seus veículos para mais de 80 países e regiões, e seu volume de exportação aumenta ano a ano.

Nos últimos anos, a Dongfeng Motor tem desempenhado um papel ativo na implementação da iniciativa Cinturão e da Rota, explorando novos mercados estrangeiros como parte da sua estratégia de marketing global. Uma marca automotiva chinesa cuja ação global na iniciativa "One Belt, One Road" é bem conhecida, a Dongfeng Motor obteve feedback positivo de um grande número de parceiros globais, o que lhe permitiu reforçar a influência global e o prestígio do setor automotivo chinês

Em junho de 2018, a equipe da Dongfeng venceu a Volvo Ocean Race 2017-2018 na Holanda. Na coletiva de imprensa seguinte, intitulada "Belt and Road, with You (o Cinturão e a Rota, com você), a Dongfeng entregou veículos à empresa belga SMT, seu parceiro de colaboração.

Durante o Salão Internacional do Automóvel de Xangai de 2019, a Dongfeng Motor organizou a Conferência de Distribuidores Estrangeiros de 2019 em Xangai, com o tema Drive Your Dream (dirija seu sonho). De acordo com o novo plano de negócios global a médio prazo da Dongfeng Motor e o plano de marketing regional divulgado no evento, a empresa tem três objetivos: alcançar 300.000 unidades vendidas internacionalmente, abrir cinco montadoras no exterior e criar mais produtos emblemáticos no exterior até 2023.

