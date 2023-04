Xinhua Silk Road: E. Heze na China abre canal verde para exportações de flores frescas para Los Angeles

PEQUIM, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Um voo transportando caixas de peônias herbáceas chinesas frescas partiu da cidade de Heze, na província de Shandong, no leste da China, em 16 de abril. Transferindo-se por Guangzhou, província de Guangdong, no sul da China, as flores estavam a caminho de seu destino na cidade americana de Los Angeles.

mudan

Este é o primeiro serviço de exportação de flores peônias herbáceas chinesa concluído pelo aeroporto de Heze Mudan desde o ajuste da resposta ao COVID-19, bem como o primeiro serviço de exportação transfronteiriça por meio de voos de conexão na rota aérea que liga Heze e Guangzhou, marcando o lançamento oficial de um canal verde para a exportação de flores peônias herbáceas chinesa frescas de Heze por meio de transporte aéreo.

Para garantir o transporte tranquilo de flores frescas, o aeroporto de Heze tem trabalhado em estreita colaboração com várias partes, incluindo transportadoras e departamentos alfandegários, comprometidos em promover conjuntamente o desenvolvimento do comércio eletrônico transfronteiriço da cidade e a revitalização rural.

Apoiada por uma plataforma alfandegária inteligente que coleta e traduz os padrões de quarentena para exportar flores frescas para países estrangeiros, a Heze Customs abriu um canal verde para exportações de produtos agrícolas frescos, acelerando os procedimentos de desembaraço aduaneiro, de acordo com Song Jun, funcionário da Alfândega Heze.

Nos últimos anos, os agricultores de flores em Heze têm se envolvido ativamente em eventos de promoção de flores frescas de mercados estrangeiros, incluindo a União Europeia, a América do Norte e o Sudeste Asiático.

Devido à expansão do mercado internacional para as flores frescas de Heze, o canal de frete aéreo recém-aberto ajuda a reduzir custos e encurtar o tempo de transporte de forma bastante grande. "Costumava levar cinco dias para que nossas flores frescas chegassem a Los Angeles", disse Duan Aifeng, representante de uma empresa local de peônias, observando que a viagem leva apenas 48 horas agora.

