Xinhua Silk Road: empresas de marcas nacionais da China participam da Harbin Ice-Snow World

A Moutai, empresa de bebidas alcoólicas bem conhecida, fez a escultura em gelo de uma fada. Como uma marca nacional, a Moutai se dedica a disseminar valores culturais e a assumir responsabilidades sociais.

A King's Luck, que é proprietária de três marcas, a Guoyuan, a Jinshiyuan e a Gaogou, é uma empresa de bebidas destiladas sediada na Província de Jiangsu. De acordo com o presidente do conselho e gerente geral da King's Luck, Zhou Suming, a empresa assumiu o compromisso de disseminar a cultura do baijiu, o licor branco chinês.

Uma escultura em gelo de uma fênix foi apresentada pela marca de bebidas alcoólicas Xifeng. O presidente do conselho do Xifeng Group e da Shaanxi Xifeng Liquor Co., Ltd., Zhang Zheng, disse que a Xifeng irá manter uma boa tendência de desenvolvimento, por se focar em promoção da marca, vendas dos produtos, inovação administrativa, produção e operação, ajuste da estrutura, transformação e modernização.

A Chery e a Brilliance Auto marcaram presença com a exibição de esculturas em gelo de modelos dos carros Arrizo GX, Tiggo 8 e Brilliance V7. A Chery, com a missão de servir o país com o desenvolvimento da indústria automobilística, criou quase 50.000 empregos na China e mais de 10.000 empregos em países e regiões no exterior.

Como uma proeminente marca de automóveis na Província de Liaoning e uma grande marca automobilística independente da China, a Brilliance Auto assumiu o compromisso de fornecer aos consumidores produtos de alta qualidade e serviços atenciosos, além de construir um carro econômico nacional, com conhecimento mundial, introduzido pelo presidente do conselho da Brilliance Auto, Yan Bingzhe.

Por sua vez, a Gree, fabricante de eletrodomésticos da China, desenvolveu uma área de experiência no parque temático, exibindo sua cultura empresarial. Vendidos em mais de 160 países e regiões, os produtos da Gree se destacam nas áreas de eletrodomésticos, equipamentos avançados e equipamentos de comunicações.

A gigante de e-commerce da China, JD.com, também exibiu uma escultura em gelo de sua mascote JD Joy. Em julho de 2019, a JD.com entrou na lista da Fortune Global 500 pela quarta vez. Com mais de 1 bilhão de usuários, a empresa está promovendo, atualmente, a modernização de sua cultura e estratégia.

A Yili, a gigante de laticínios da China, apresentou seus produtos no parque temático. "Durante seu desenvolvimento, a Yili aderiu à internacionalização e à inovação. Os produtos da Yili de alta qualidade, alta tecnologia e alto valor agregado ganharam a confiança dos consumidores", disse o presidente do conselho do Yili Group, Pan Gang.

A JOMOO, fabricante de louças sanitárias, fez uma escultura em gelo que atraiu os visitantes. Graças as suas contínuas inovações, as vendas anuais da JOMOO excederam 10 bilhões de iuanes.

Algumas marcas consagradas pelo tempo também foram expostas no parque temático.

O parque temático, construído especialmente para o Projeto de Marcas Nacionais da Agência de Notícias Xinhua, permanecerá ativo por mais de três meses.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

