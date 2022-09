Xinhua Silk Road: Exposição internacional de arte em cerâmica é realizada em Jingdezhen para promover o intercâmbio cultural entre a China e a Grã-Bretanha

BEIJING, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma exposição internacional de arte em cerâmica teve início no sábado na cidade de Jingdezhen, na província de Jiangxi, no leste da China, para promover o intercâmbio cultural entre a China e a Grã-Bretanha.

Com o tema "Jornada da porcelana ao longo do Cinturão e Rota, compartilhando o mesmo momento", a exposição ocorreu em dois locais, em Jingdezhen e em Cambridge, no Reino Unido, respectivamente, para permitir que artistas, artesãos e representantes nacionais e estrangeiros discutissem, por meio de videoconferência, o desenvolvimento da cerâmica.

A exposição contou com seis atividades: uma exposição de arte em cerâmica de 100 peças com elementos do Festival de Meados do Outono; um restaurante sob o céu estrelado frequentado por artistas, artesãos e representantes internacionais da juventude; uma festa do chá, que convidou amigos estrangeiros para apreciar a porcelana; um show de lanternas com artesanato de porcelana de Linglong e charadas tradicionais sobre lanternas chinesas; uma atividade experimental de queima de porcelana em Taiping Pit; e uma atividade cultural do Festival de Meados do Outono que transcendeu o tempo e o espaço entre a cidade de Jingdezhen e Cambridge.

As seis atividades não só apresentaram o charme singular da cerâmica chinesa, mas também ampliaram ainda mais o caminho do intercâmbio cultural da cerâmica de Jingdezhen.

